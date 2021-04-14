Главный тренер сборной России исключил изменения в составе на Олимпиаду ради Ефимовой

Главный тренер сборной России Сергей Чепик исключил возможность изменений в составе команды на Олимпийские игры в Токио ради чемпионки мира Юлии Ефимовой.

Вот, что рассказал Чепик в интервью для RT:

«Когда в 2019-м мы сделали для Ефимовой исключение, я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес, мол, нужно было везти в Кванджу более молодую спортсменку – Евгению Чикунову. Победа Юли на чемпионате мира сняла все вопросы, но Олимпийские игры – это совсем иная история. Они проводятся раз в четыре года, спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся, и было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду на старых заслугах. В этом плане раз в четыре года все обнуляется. Есть критерии олимпийского отбора, значит, люди должны быть готовы их выполнить сегодня и сейчас. И я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал».

Напомним, что действующая чемпионка мира в плавании на 200 м брассом Ефимова заняла лишь третье место в чемпионате России в этой дисциплине. Юлия не получила олимпийскую лицензию, и вместо нее на Играх в Токио на двухсотметровке брассом выступят Евгения Чикунова и Мария Темникова.

Ефимова на предстоящей Олимпиаде примет участие в заплыве на 100 метров брассом и в эстафетах.