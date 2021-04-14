Сборная России проведет сбор в Волгограде, поскольку Турция закрылась на строгий карантин

Главный тренер сборной России по плаванью Сергей Чепик рассказал о том, что пришлось изменить планы тренировочных сборов, поскольку Турция ввела строгий карантин на фоне новой волны пандемии коронавируса.

«Сейчас у нас запланирован месяц тяжелой работы, все, кто отобрался на Олимпиаду, поедут на сбор в Волгоград, поскольку Турция, где мы планировали провести апрельскую подготовку, закрылась на карантин. То есть спортсмены постоянно будут на глазах. Мы даже не планируем «разгружаться» к майскому чемпионату Европы. Если все планы удастся реализовать, я уверен, что результат получится удержать», – рассказал Чепик в интервью для RT.

Чемпионат Европы по водным видам спорта состоится в Будапеште с 10 по 23 мая. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.