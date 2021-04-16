Объявлен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы на открытой воде

На турнире в Будапеште выступят Татьяна Белоногофф, Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Илья Дружинин, Александр Егоров, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Александр Жигалов, Андрей Жилкин, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Климент Колесников, Александр Красных, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Данил Семьянинов, Максим Ступин, Арина Суркова, Григорий Тарасевич, Мария Темникова, Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Антон Чупков, Александр Щеголев.
Чемпионат Европы в столице Венгрии пройдет с 10 по 23 мая.
источник: Всероссийская федерация плавания