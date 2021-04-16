Объявлен состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы на открытой воде

Гуд-бай, Америка. Второй день командного ЧМ сделал наших фигуристов без пяти минут чемпионами

Сборная России увеличила отрыв от конкурентов на турнире в Осаке и почти гарантировала себе первое в истории золото командного чемпионата мира.