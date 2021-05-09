Денис Панкратов: Я бы психанул и завершил карьеру, если бы выступал в нынешних реалиях спорта

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов сравнил нынешнее и прошлое поколения пловцов.

– Если бы я тогда попал в ситуацию нынешних атлетов, которые мало того, что вынуждены круглосуточно жить в системе ADAMS, так еще сталкиваются с реалиями в виде запрета флага, гимна, переноса самих Игр, думаю, просто не сдюжил. Скорее всего, психанул бы и вообще ушел из спорта. Те, кто выступает сейчас, более подготовлены к любым передрягам, как мне кажется. Они более цельные, что ли, – приводит слова Панкратова RT.

Напомним, что 46-летний россиянин дважды становился победителем Олимпиады-1996 на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем. Также на его счету пять золотых медалей на чемпионатах Европы, а также победа на чемпионате мира.

Свою карьеру Панкратов завершил в 2002 году.