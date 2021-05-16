Абросимов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в плавании на открытой воде

Российский спортсмен Кирилл Абросимов стал третьим в плавании на открытой воде на дистанции 25 километров в рамках чемпионата Европы по водным видам спорта в Венгрии.

Золотую медаль завоевал француз Аксель Реймон. Он проплыл дистанцию за 4 часа 35 минут 59,8 секунды. Второе место занял итальянец Маттео Фурлан (+5,3).

Абросимов проиграл победителю 6,4 секунды.

Другой россиянин Руслан Садыков занял седьмое место (+1.13,6), Его соотечественник Евгений Дратцев не смог финишировать.