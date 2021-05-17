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17 мая 20:27
автор: Александр Поволоцкий

Мужская сборная России выиграла эстафету 4x100 вольным стилем на чемпионате Европы

Российская команда опередила ближайших конкурентов более чем на секунду.

Мужская сборная России выиграла эстафету 4x100 свободном стилем на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште.

За победителей в финальном заплыве выступали: Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников. Сборная России проплыла дистанцию за 3 минуты 10,41 секунды.

Серебряные медали завоевали пловцы из Великобритании. Они уступили чемпионам 1,15 секунды. Замкнула тройку призеров сборная Италии (+1,46).

Отметим, что в полуфинальном заплыве за Россию плыли Андрей Жилкин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Евгений Рылов.

Напомним, что ранее золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем завоевал Мартин Малютин.

источник: «Советский спорт»
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