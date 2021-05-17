Мужская сборная России выиграла эстафету 4x100 вольным стилем на чемпионате Европы

Мужская сборная России выиграла эстафету 4x100 свободном стилем на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште.
За победителей в финальном заплыве выступали: Андрей Минаков, Александр Щеголев, Владислав Гринев и Климент Колесников. Сборная России проплыла дистанцию за 3 минуты 10,41 секунды.
Серебряные медали завоевали пловцы из Великобритании. Они уступили чемпионам 1,15 секунды. Замкнула тройку призеров сборная Италии (+1,46).
Отметим, что в полуфинальном заплыве за Россию плыли Андрей Жилкин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Евгений Рылов.
Напомним, что ранее золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем завоевал Мартин Малютин.