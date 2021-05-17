Колесников - о мировом рекорде: Олимпиада - цель, но прежде всего отталкиваюсь от показанных секунд

Россиянин Климент Колесников прокомментировал обновление собственного рекорда мира на дистанции 50 метров на спине.

«Гонюсь за временем, а не за местом. Для меня каждый шанс — это улучшить время. Понятно, что Олимпийские игры для меня плавательная мечта и цель. На Играх уже какое ты занял место, играет роль, но я всегда отталкиваюсь прежде всего от секунд. В 99% случаев я ставлю себе целью такие секунды, которые, как правило, гарантируют пьедестал», - приводят «РИА Новости» слова пловца.

Колесников побил мировой рекорд в полуфинальном заплыве ЧЕ в Будапеште. Россиянин проплыл дистанцию за 23,93 секунды.

Добавим, что на чемпионате Европы 2018 года Климент показал результат 24,00.