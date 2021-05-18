Кирпичникова завоевала серебро чемпионата Европы на 800 метров вольном стиле, Егорова - третья

Анастасия Кирпичникова заняла второе место на чемпионате Европы по водным видам спорта в плавании на 800 метров вольным стилем.

Россиянка завоевала серебряную медаль с результатом 8 минуты 21,86 секунды. Ее соотечественница Анна Егорова стала третьей (8:26,56). Золотую медаль завоевала итальянка Симона Квадарелла (8:20,23).

Отметим, что теперь у российских пловцов четыре награды на соревнованиях в Будапеште. Накануне две золотых медалей завоевали Мартин Малютин (800 м в/с) и мужская эстафетная команда (4x100 в/с).