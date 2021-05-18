Колесников с новым рекордом мира стал чемпионом Европы на дистанции 50 метров на спине

Климент Колесников занял первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта в плавании на дистанции 50 метров на спине.

Россиянин завоевал золотую медаль с новым рекордом мира - 23,80 секунды. Колесников улучшил свой же результат, показанный в полуфинале (23,93). Другой россиянин Григорий Тарасевич стал пятым (24,72).

Серебряную медаль завоевал румын Роберт-Андрей Глинта (24,42), бронзу - испанец Уго Гонсалес де Оливейра (24,47).

Отметим, что сборная России по плаванию уже имеет в активе пять наград на соревнованиях в Будапеште.