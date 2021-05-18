Сборная России стала третьей на чемпионате Европы в смешанной эстафете 4x200 метров

Сборная России завоевала бронзовую награду в эстафете 4x200 свободным стилем на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште.

За медалистов в финальном заплыве выступали: Александр Щеголев, Александр Красных, Анна Егорова и Анастасия Кирпиченко. Сборная России проплыла дистанцию за 7 минут 31,54 секунды.

Победу одержали пловцы из Великобритании (7:26,67). Серебро завоевала сборная Италии (7:29,35).

Отметим, что в полуфинальном заплыве за Россию плыли Мария Каменева, Арина Суркова, Иван Гирев, Евгений Рылов.