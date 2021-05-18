Колесников – о победе на чемпионате Европы: Я старался, как мог, вот и все

20-летний российский пловец Климент Колесников поделился эмоциями от победы на чемпионате Европы в Будапеште.

— Я старался, как мог, вот и все. Весь секрет успеха. Все получилось, я доволен. Рад, что удалось еще улучшить свой результат. Пока что непонятные ощущения после дистанции. Конечно, хотел этого, но я не люблю загадывать. А сейчас… просто счастлив, – приводит слова спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что золотая медаль Колесникова стала 14-й для сборной России на проходящем чемпионате Европы по водным видам спорта.

Соревнования в столице Венгрии завершатся 23 мая.