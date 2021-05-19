Колесников стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров вольным стилем

Климент Колесников занял первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.
Россиянин завоевал золотую медаль с новым рекордом чемпионатов мира - 47,37 секунды. Его соотечественнимк Андрей Минаков стал третьим (47,74).
Серебряную медаль завоевал итальянец Алессандро Миресси (47,45)
Отметим, что ранее Колесников взял в Будапеште два золота. Он стал чемпионом на дистанции 50 метров на спине и выиграл в составе сборной России эстафету.
источник: «Советский спорт»