Колесников стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров вольным стилем

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда не начался Кова-да-Пиедад 0 Каза Пия 0
Португалия - Сегунда не начался Варзим 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Сегунда не начался Академику 0 Ковильян 0
Португалия - Сегунда не начался Арока 0 Шавиш 0
Португалия - Сегунда не начался Бенфика Б 0 Порту Б 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.66
Португалия - Сегунда не начался Эшторил 0 Мафра 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 5.20
Португалия - Сегунда не начался Фейренсе 0 Пенафиел 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 4.80
Англия - Первая лига 20:00 Линкольн Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 20:00 Ньюкасл Юнайте 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.85 Х 3.80 П2 4.30
Англия - Премьер-лига 20:00 Тоттенхэм Хотс 0 Астон Вилла 0 П1 1.63 Х 4.40 П2 5.10
Англия - Премьер-лига 20:00 Эвертон 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.81 Х 3.70 П2 4.70
Испания - Сегунда 20:00 УД Логроньес 0 Фуэнлабрада 0 П1 2.00 Х 3.30 П2 4.10
Испания - Сегунда 20:00 Алькоркон 0 Сабадель 0 П1 2.23 Х 2.90 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 21:00 Кристал Пэлас 0 Арсенал 0 П1 6.00 Х 4.50 П2 1.54
Кубок Италии 22:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.50 Х 3.60 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Ливерпуль 0 П1 9.40 Х 6.20 П2 1.30
Англия - Премьер-лига 22:15 Вест Бромвич А 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 5.30 Х 4.50 П2 1.60
Испания - Сегунда 22:30 Тенерифе 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 2.70 П2 2.60
Испания - Сегунда 22:30 Мирандес 0 Леганес 0 П1 4.60 Х 3.30 П2 1.90
19 мая 19:27
автор: Александр Поволоцкий

Колесников стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров вольным стилем

Климент завоевал свою третью золотую награду в рамках ЧЕ в Будапеште.

Климент Колесников занял первое место на чемпионате Европы по водным видам спорта в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Россиянин завоевал золотую медаль с новым рекордом чемпионатов мира - 47,37 секунды. Его соотечественнимк Андрей Минаков стал третьим (47,74).

Серебряную медаль завоевал итальянец Алессандро Миресси (47,45)

Отметим, что ранее Колесников взял в Будапеште два золота. Он стал чемпионом на дистанции 50 метров на спине и выиграл в составе сборной России эстафету.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У нижегородского "Торпедо" появился фарм-клуб в ТулеВиктория Ричи - обзор сборной Австрии на Чемпионате ЕВРО - 2020Артём Дзюба: Меня обвинили в краже денег, чтобы выбить из "Спартака""Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видеоСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаЧтобы описать Роднину, Тарасова выбрала слово из 4-х букв
«Чувство, будто тебя выселяют из родного дома». Сенников — о событиях в «Локомотиве»
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников признался «Плеймейкеру», что с тревогой воспринимает сообщения о возможном будущем «РЖД Арены».
Этот поезд в огне. Фанаты «Локомотива» напряглись после новостей о переезде клуба из Черкизова в Лужники
По данным источников, речь идет о предстоящей аренде железнодорожниками легендарного спорткомплекса на 49 лет.
Самый веселый хоккей будет здесь. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Мэттьюза-Макдэвида
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Северном дивизионе, где из-за пандемии регулярный чемпионат затянулся.
Алиссон в Стране чудес. Символическая сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
«Слуцкий лучше Семака, «Спартак» — сборище симулянтов, договорняки с «Сочи» — это тупо». Откровения Дзюбы
Чемпион и лучший бомбардир РПЛ-2020/21 Артем Дзюба дал интервью для YouTube-канала «Грустная передача о футболе». Самое интересное – в подборке «Плеймейкера».
«Планка годноты задрана до небес». Клип на 50-летие Слуцкого с Шатовым-Губиным и Зуевым-Андерсом разорвал соцсети
Пресс-служба казанского «Рубина» порадовала очередным классным видеоклипом, в котором футболисты команды поздравили своего главного тренера Леонида Слуцкого с юбилеем.
Чугунная бутса-2020/21: «Ахмат» и Швеца так никто и не догнал, а «Зенит» безнадежно отстал
«Плеймейкер» представляет майский рейтинг главных нарушителей Российской Премьер-Лиги - как среди игроков, так и среди команд - и называет лауреатов всего сезона-2020/21.
Орзул выиграла «Битву полов» у Нагучева, угадав напоследок 80 процентов исходов. Итоги 10-го раунда
Заключительный раунд "Битвы полов" завершился убедительной победой Марии Орзул над Романом Нагучевым (4:2). Общий счет противостояния - 7:3 в пользу телеведущей. Наши поздравления!
«Зенит», ковид, молодежь, судьи и европерспективы. Выводы по итогам российского футбольного сезона
Пять главных выводов из сезона РПЛ, который подошел к концу 16 мая 2021 года.
Чего ждать от самой русской пары. Расклад на первый раунд Кубка Стэнли в дивизионе Бобровского-Василевского
«Плеймейкер» представляет соперников по первому раунду плей-офф НХЛ в Центральном дивизионе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика