Мужская сборная России выиграла эстафету 4x200 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Мужская сборная России завоевала золотую награду в эстафете 4x200 свободным стилем на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште.
За медалистов в финальном заплыве выступали: Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев. Сборная России проплыла дистанцию за 7 минут 3,48 секунды.
Второе место заняли пловцы из Великобритании (7:04,61). Бронзу завоевала сборная Италии (7:06,05).
Отметим, что в полуфинальном заплыве за Россию вместо Малютина плыл Иван Гирев.
источник: «Советский спорт»