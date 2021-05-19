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Португалия - Сегунда не начался Академику 0 Ковильян 0
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Португалия - Сегунда не начался Бенфика Б 0 Порту Б 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 1.90
Португалия - Сегунда не начался Эшторил 0 Мафра 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 5.20
Португалия - Сегунда не начался Фейренсе 0 Пенафиел 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 4.80
Англия - Первая лига 2-й тайм, 54' Линкольн Сити 1 Сандерленд 0 П1 1.40 Х 4.10 П2 8.20
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 53' Ньюкасл Юнайте 1 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.19 Х 6.70 П2 16.0
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 54' Тоттенхэм Хотс 1 Астон Вилла 2 П1 4.50 Х 3.50 П2 1.81
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 57' Эвертон 1 Вулверхэмптон 0 П1 1.24 Х 5.80 П2 15.0
Испания - Сегунда 2-й тайм, 55' УД Логроньес 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.30 Х 2.08 П2 3.80
Испания - Сегунда 2-й тайм, 56' Алькоркон 2 Сабадель 0 П1 1.03 Х 22.0 П2 28.0
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 14' Кристал Пэлас 0 Арсенал 0 П1 5.30 Х 4.10 П2 1.65
Кубок Италии 22:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 22:15 Бёрнли 0 Ливерпуль 0 П1 9.30 Х 6.30 П2 1.30
Англия - Премьер-лига 22:15 Вест Бромвич А 0 Вест Хэм Юнайт 0 П1 5.20 Х 4.30 П2 1.64
Испания - Сегунда 22:30 Тенерифе 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 2.85 П2 2.50
Испания - Сегунда 22:30 Мирандес 0 Леганес 0 П1 4.20 Х 3.20 П2 2.00
19 мая 21:07
автор: Александр Поволоцкий

Мужская сборная России выиграла эстафету 4x200 метров вольным стилем на чемпионате Европы

Россияне завоевали награду в заключительном заплыве соревновательного дня.

Мужская сборная России завоевала золотую награду в эстафете 4x200 свободным стилем на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште.

За медалистов в финальном заплыве выступали: Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев. Сборная России проплыла дистанцию за 7 минут 3,48 секунды.

Второе место заняли пловцы из Великобритании (7:04,61). Бронзу завоевала сборная Италии (7:06,05).

Отметим, что в полуфинальном заплыве за Россию вместо Малютина плыл Иван Гирев.

источник: «Советский спорт»
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