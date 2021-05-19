Колесников – о победе на 100-метровке на ЧЕ: Рад, что я себя морально преодолел и вытянул эту победу

20-летний российский пловец Климент Колесников прокомментировал свою очередную победу на чемпионате Европы в Будапеште.

— Доволен результатом. Рад, что я себя морально преодолел и вытянул эту победу, потому что в полуфинале результат был хуже, чем в предварительных заплывах. Нужно было максимально настроить себя на работу. Я все сделал, сам собой доволен, показал результат, близкий к чемпионату России, пару сотых сам себе проиграл. Рад золотой медали, все супер, — передает слова спортсмена телеканал «Матч ТВ».

Для Колесникова эта победа стала третьей на текущих соревнованиях, до этого он стал чемпионом на дистанции 50 метров на спине и выиграл в составе сборной России эстафету.