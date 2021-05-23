Илья Бородин: Не ожидал, что побью юниорский рекорд мира

Российский пловец Илья Бородин прокомментировал свою победу на чемпионате Европы в венгерском Будапеште.

«Я доволен медалью, но не ожидал, что побью юниорский рекорд мира, я настраивался только на то, чтобы хорошо выступить. Эта гонка была похожа на другие, я не чувствовал особой разницы. Хоть я и молод, последние европейские соревнования на короткой воде вселили в меня большую уверенность, что позволило приехать сюда и показать все, что я могу», - приводит слова Бородина ТАСС.

Добавим, что на чемпионате Европы российские пловцы завоевали девять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.