Абросимов завоевал олимпийскую лицензию Игр в Токио

Российский пловец Кирилл Абросимов завоевал путевку на ОИ-2020 в Токио в дисциплине 10 км на открытой воде.

Спортсмен занял шестое место в олимпийской квалификации, которая прошла в португальском Сетубале. Выиграл отборочные соревнования Гектор Пардью из Великобритании.

Напомним, что накануне олимпийскую лицензию на этой же дистанции 10 км получила россиянка Анастасия Кирпичникова. Она также выступит на Играх в бассейне.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.