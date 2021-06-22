Сунь Ян дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на четыре года и три месяца, начиная с 28 февраля 2020 года, за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба CAS.

Напомним, что Ян в 2018 году был дисквалифицирован за то, что разбил допинг пробу, но в дальнейшем данное решение было отменено Федеральным судом Швейцарии из-за расистских высказываний одного из членов судейской коллегии, принимавших решение о об отстранении спортсмена.

Таким образом, новый суд подтвердил нарушение Яном антидопинговых правил, а 29-летний пловец будет вынужден пропустить Олимпиаду в Токио.

Добавим, что Ян дважды выигрывал Олимпийские игру в 2012 году и один раз в 2016 году.