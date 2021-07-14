Андрусенко и Кудашев отстранены от участия в ОИ-2020 по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко отстранены от участия в токийской Олимпиаде.

Как сообщает официальный сайт FINA, спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Решение федерации об отстранении россиян было принято на основании доказательств, которые предоставила WADA после исследования данных московской антидопинговой лаборатории. На данный момент в отношении пловцов идет расследование.

Андрусенко должна была выступить в составе эстафеты 4 по 200 м вольным стилем, Кудашев планировал плыть на дистанции 200 м баттерфляем.