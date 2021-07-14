Владимир Сальников: Национальная федерация плавания сделает все для оправдания Андрусенко и Кудашева

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что организация окажет поддержку российским спортсменам Веронике Андрусенко и Александру Кудашеву, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

«Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», - приводит ТАСС слова главы ВФП.

Добавим, что Кудашев и Андрусенко временно отстранены FINA на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Спортсменка должна была выступить в составе эстафеты 4 по 200 м вольным стилем. Кудашев планировал плыть на дистанции 200 м баттерфляем.