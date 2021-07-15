Дмитрий Свищев – об отстранении Кудашева и Андрусенко: Уверен, что специально ждали преддверия Игр

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал отстранение российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева от участия в токийской Олимпиаде.

- Уверен, что они специально ждали преддверия Олимпиады, чтобы еще раз показать международному сообществу, что в России с борьбой с допингом не все хорошо. Напомнить миру, так сказать.

Понятно, что если наши спортсмены были пойманы на употреблении запрещенных препаратов, то это обязательно должно быть наказуемо. Но если здесь речь идет о старом списке, то такое показательное мероприятие выглядит очень странно.

Почему это не было сделано раньше, если фамилии этих спортсменов светились в старом списке? К сожалению, наложение таких фактов говорит о том, что это спровоцированная комбинация, - приводит слова Свищева Sport24.ru.

Напомним, что Кудашев и Андрусенко временно отстранены FINA на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.