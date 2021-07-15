Вероника Андрусенко: Новость об отстранении стала для меня настоящим шоком

Призер чемпионатов мира российская пловчиха Вероника Андрусенко поделилась эмоциями после своего отстранения от участия в токийской Олимпиаде.

- Для меня эта новость стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана, - приводит слова Андрусенко «РИА Новости».

Добавим, что Кудашев и Андрусенко временно отстранены FINA на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Спортсменка должна была выступить в составе эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Кудашев планировал плыть на дистанции 200 метров баттерфляем.

Напомним, что в среду российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко были временно отстранены FINA на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Добавим, Андрусенко 30 лет, она является призером чемпионатов мира и Европы, чемпионкой Европы в плавании на короткой воде. На Олимпиаде спортсменка должна была выступить в составе эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем.