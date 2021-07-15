ОКР не понимает, почему FINA объявила об отстранении пловцов лишь накануне Олимпийских игр

Олимпийский комитет выступил с заявлением об отстраненных накануне ОИ-2020 в Токио российских пловцах Виктории Андрусенко и Александре Кудашеве.

В ОКР отметили, что WADA завершило формирование дисциплинарных дел в отношении россиян еще весной прошлого года.

»...Олимпийский комитет России выражает недоумение тем фактом, что дисциплинарное производство в отношении российских спортсменов возбуждено непосредственно накануне Олимпийских игр и после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх.

Особенно вопиющей такая ситуация является с учётом того, что ещё в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных ЛИМС Московской антидопинговой лаборатории, и указанные дела должны были быть переданы в соответствующие международные спортивные федерации.

Таким образом, ВАДА и ФИНА ещё год назад обладали необходимой (по их мнению) информацией для возбуждения данных дисциплинарных дел», - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой комитета.