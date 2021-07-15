Чепик - об отстранении пловцов: Продолжаем подготовку к ОИ, обсуждать возможные замены пока рано

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал о подготовке спортсменов к Олимпийским играм после сообщения об отстранении членов команды Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

«До Олимпийских игр остается чуть больше недели. Основная часть команды находится во Владивостоке, мы полностью сфокусированы на своей подготовке к Играм и должны продолжать работу, несмотря ни на что. Дождёмся решения, обсуждать возможные замены пока рано», — приводит »RT на русском» слова наставника со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, что накануне FINA временно отстранила Андрусенко и Кудашева на основании данных WADA, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Ранее ОКР выразил недоумение, почему Международная федерация плавания заявила об этом лишь сейчас, хотя «еще в апреле 2020 года Всемирное антидопинговое агентство публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов».