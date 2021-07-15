Валуев - об отстранении российских пловцов: Ничего общего к спорту здесь нет, чистейшая политика

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал сообщение об отстранении членов команды Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

«Это чистейшая политика. Настолько, что даже сомнений никаких нет. Почему они раньше-то это не сделали? Ничего общего к спорту здесь нет. К сожалению, у наших пловцов очень мало времени обжаловать это решение в суде, но пробовать обязательно нужно. Маловероятно, но надо постараться», - приводит Sport24 слова депутата Госдумы РФ.

Напомним, что накануне FINA временно отстранила Андрусенко и Кудашева на основании данных WADA, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Добавим, что главный тренер сборной России Сергей Чепик сообщил. что замен в составе олимпийской команды пока не планируется.