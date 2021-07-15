Депутат Лебедев: Отстранения из-за допинга это наша вина, недоработка и проявление разгильдяйства

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев уверен, что для борьбы с допинговыми скандалами в российском спорте необходимо вводить уголовную ответственность и лишать свободы, отвечающих за это чиновников.

«На 99% это наша вина, наша недоработка и наше проявление разгильдяйства. Никто специально за нашими спортсменами не охотится, в допинг-пробы кровь не подливают и манипуляции за нашей спиной не устраивают. Есть хоть что-то из того, в чем нас обвиняют, что мы не делали? Мы же молчим. Видимо, когда президенту все это надоест, он стукнет кулаком по столу и он даст Бастрыкину указание посадить трех-четырех чиновников, тогда, поверьте, все истории с допингом закончатся на следующий день. А пока все на это смотрят сквозь розовые очки и продолжают кивать в сторону Запада. Ну что, Байден нам допинг подсунул сейчас в пробы пловцов, гребцов и других спортсменов? Зачем мы смеемся сами над собой?» — цитирует чиновника «Газета.Ru».

Напомним, что накануне российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко были временно отстранены FINA на основании данных из базы московской лаборатории. Она содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Андрусенко входила в состав эстафеты 4х200 м вольным стилем, а Кудашев планировал плыть на дистанции 200 м баттерфляем.