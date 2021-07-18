Свищев - о допуске российских пловцов на Олимпиаду в Токио: Это могла быть провокация

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал сообщение о том, что россияне Александр Кудашев и Вероника Андрусенко смогут участвовать в предстоящих летних Олимпийских играх в Японии.

«Очень странно, что отстранение последовало прям перед Олимпиадой. Ситуация длилась всего пять дней. Зачем лишний раз трогать профессионалов, у них же подготовку к важнейшему моменту в их жизни. Это могла быть провокация. На основании чего появились вопросы к спортсменам, если в итоге ничего не нашли. Это лишний стресс прям перед очень важными соревнованиями. Большие молодцы, что отстояли свою позицию», - приводит слова политика »Спорт-Экспресс».

Добавим, что Кудашев и Андрусенко были временно отстранены FINA на основании данных из базы московской лаборатории. Она содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

Спортивный арбитражный суд оправдал пловцов и они отправятся на соревнования в Японию.