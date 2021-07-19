«Невиновных наказывать нельзя». Андрусенко - о решении CAS

Российская пловчиха Вероника Андрусенко прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) и допуск на Олимпиаду.

Напомним, что ранее Александр Кудашев и Андрусенко были отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение было оспорено в CAS, со спортсменов сняли все обвинения.

«Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так. Мне важно, что моя страна, мои близкие, знакомые, друзья поддержали меня. Это значит, что вся моя спортивная карьера идет не зря, что мы, как большая страна, друг за друга горой», - приводит слова Андрусенко «МК-Спорт», ссылаясь на РИА Новости.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Кудашев выступит на дистанции 200 м баттерфляем, а Андрусенко - в эстафете 4х200 м вольным стилем.