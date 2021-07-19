Юлия Ефимова: Главный тренер сборной России со мной вообще не общается

Трехкратный призер летних Олимпийских игр Юлия Ефимова рассказала о взаимодействии с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком.

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», — заявила пловчиха в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в личных дисциплинах на Олимпиаде в Токио Ефимова поплывет на дистанции 100 метров брассом. 29-летняя россиянка трижды побеждала на 200-метровке на чемпионатах мира (2013, 2017, 2019).