Чемпион Европы Илья Бородин заразился коронавирусом и пропустит Олимпиаду

Российский пловец Илья Бородин не сможет выступить на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

Как сообщил первый вице-президент ВФП Виктор Авдиенко, у 18-летнего спортсмена выявлен коронавирус.

«К сожалению, из-за положительного теста Илья Бородин не примет участие в Олимпийских играх. Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья - один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно»,- приводят «РИА Новости» слова представителя Всероссийской федерации плавания.

Добавим, что Бородин является победителем минувшего чемпионата Европы на 400 м комплексным плаванием.

На Играх-2002 в Токио Илья планировал плыть на дистанциях 200 и 400 метров комплексом.