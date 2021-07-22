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22 июля 18:20
автор: Александр Бойченко

Британская чемпионка мира: Ефимова все еще звезда в плавании

Молли Реншоу готовится выступить на Олпиаде-2020 вместе с Юлией Ефимовой.

Британка Молли Реншоу, чемпионка мира по плаванию брассом на 200 метров, рассказала о своем отношении к россиянке Юлии Ефимовой, с которой она не встретится в Токио в одном заплыве.

Ефимова в последний момент получила разрешение выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, так как она была временно отстранена из-за употребления мельдония. На Играх-2016 россиянка завоевала две серебряные медали - на дистанции 100 и 200 м брассом. До Токио Ефимова не прошла национальный отбор на 200 м.

«Я знаю, что многие люди не одобряют ее выступление, и я не согласна с тем, как FINA и все относились к ее ситуации в прошлом. О ней много говорили в Рио: весь период ожидания решения, будет ли она выступать, еще неделю никто не знал, будет ли она там. Ее освистали, когда она вышла на олимпийский финал, так что, должно быть, ей было тяжело, но я не могу сказать, что сочувствую ей. Она заметна: она многого достигла, независимо от того, сделала она это чисто или нет, но она все еще звезда плавания», - цитирует Реншоу Swimming World.

источник: Swimming World
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