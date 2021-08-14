Главный тренер сборной России не получал информацию, что Чупков завершил карьеру

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик уверен, прокомментировал соообщение о том, что Антон Чупков завершает карьеру.

«У меня нет никакой информации о том, что Антон завершил карьеру. Верю в то, что он продолжит тренироваться», - цитируют наставника «РИА Новости».

Напомним, что после выступления Олимпиаде в Токио Чупков заявил, что собирается в ближайшем будущем завершить карьеру. Эту информацию позже подтвердил тренер 24-летнего пловца.

Чупков является бронзовым призером ОИ-2016 на 200 м брассом. Ему принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 2 минуты 6,12 секунды.