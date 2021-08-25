Гонтарь - о победе на Паралимпиаде: Cилы покидали на финише и думала, что соперницы обогнали меня

Российская пловчиха Анастасия Гонтарь поделилась эмоциями от победы в соревнованиях по плавании на дистанции 50 метров на Паралимпийских играх в Токио.

«Это просто фантастика - я видела, как ровно, как плотно шла борьба. Я думала, они меня обгоняют, силы покидают, но я касаюсь бортика - и я первая , это просто что-то. Сначала сомнение, потом осознание, потом радость. Я не ожидала такого, удивлена, я рассчитывала попасть в призы, но первое место - нет, такого я не ожидала», - цитирует спортсменку ТАСС.

Добавим, что Гонтарь стала чемпионкой в категории S10 среди лиц с ПОДА.

В финале россиянка показала результат 27,38 секунды. Серебряным призером стала представительница Нидерландов Шанталь Зийдервельд, замкнула тройку призеров Орели Ривар из Канады.