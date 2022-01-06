Ромашина прокомментировала решение НХЛ не пускать игроков на Олимпиаду в Пекине

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась по поводу отказа НХЛ отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Пекине.

«Не могу сказать, что мне очень обидно - должны в большей степени переживать сами игроки. Но, конечно, я понимаю, что с игроками из НХЛ было бы гораздо эффектнее и интереснее. Это не значит, что ребята из КХЛ слабее, я не хочу никого обидеть или задеть. И все же мы знаем, что есть великий Александр Овечкин, который бы вышел капитаном нашей сборной, и сразу все было бы понятно. Есть лица команды, которые задают темп игры. Тем более, что Овечкин выиграл все, кроме Олимпиады», - приводит слова россиянки «Газета.Ru».

Напомним, изначально лига согласовала участие хоккеистов в Играх, однако затем в связи с большим количеством случаев заражения коронавирусом в командах и последовавших переносов матчей приняла решение не отпускать игроков в Пекин.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.