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Ромашина прокомментировала решение НХЛ не пускать игроков на Олимпиаду в Пекине

Спортсменке обидно за хоккеистов, для некоторых из которых этот шанс выступить на Играх мог быть последним
06 января 2022 17:40
автор: Александр Шульгин

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась по поводу отказа НХЛ отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Пекине.

«Не могу сказать, что мне очень обидно - должны в большей степени переживать сами игроки. Но, конечно, я понимаю, что с игроками из НХЛ было бы гораздо эффектнее и интереснее. Это не значит, что ребята из КХЛ слабее, я не хочу никого обидеть или задеть. И все же мы знаем, что есть великий Александр Овечкин, который бы вышел капитаном нашей сборной, и сразу все было бы понятно. Есть лица команды, которые задают темп игры. Тем более, что Овечкин выиграл все, кроме Олимпиады», - приводит слова россиянки «Газета.Ru».

Напомним, изначально лига согласовала участие хоккеистов в Играх, однако затем в связи с большим количеством случаев заражения коронавирусом в командах и последовавших переносов матчей приняла решение не отпускать игроков в Пекин.

Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

источник: «Газета.Ru»
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