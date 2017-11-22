Лучшая российская теннисистка рекламировала элитный жилой комплекс, который собирались построить, но, разумеется, не стали этого делать.

ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?

Все началось с того, что 44-летняя жительница индийского города Гургаон Бавана Агарвал обратилась в суд на застройщиков Homestead, которые не выполнили обязательства перед инвесторами.

В 2013 году она вложила деньги в проект, и компания обещала завершить его в течение трех лет, но по состоянию на текущий момент строительство даже не началось. Позже Агарвал узнала, что у продавцов недвижимости даже не было необходимых разрешений на застройку.

Помимо директоров Homestead она также выдвинула обвинения в адрес Марии Шараповой. В поданных в суд документах Агарвал утверждает, что «Шарапова не только агрессивно рекламировала мошенническую деятельность, но и поддерживала проект в глазах общественности. Соответственно, она – часть преступного сговора». Суд постановил, что полиция должна начать расследование этого дела.

КОГДА ШАРАПОВА РЕКЛАМИРОВАЛА HOMESTEAD?

С Homestead Шарапова начала сотрудничать в ноябре 2012 года. Тогда же она летала в Дели, чтобы поучаствовать в промоушене проекта этой компании. Чтобы организовать рекламную интеграцию с Марией, Homestead пришлось раскошелиться на несколько миллионов долларов.

Но, что имела ввиду Аргавал, когда в своем заявлении утверждала, что Шарапова «агрессивно рекламировала мошенническую деятельность»? Вероятно то, что жилой комплекс, в который она так неудачно вложилась, рекламировался под названием Ballet by Sharapova, что переводится, как «Балет Шараповой».

Для застройщика это очень мощный пиар-ход, учитывая масштаб личности Шараповой и ее известность по всему миру. Но в то же время такая интеграция выглядела странно, учитывая, что в названиях проектов такого масштаба, как правило, фигурируют названия гигантских корпораций.

Тем не менее, как мы видим, Homestead достиг своей цели. Та же Аргавал в своей жалобе писала, что имя Шараповой сыграло ключевую роль, когда она принимала решение вложиться в строительство Ballet by Sharapova.

42 ЭТАЖА И ТЕННИСНАЯ АКАДЕМИЯ

Проект был грандиозным не только в масштабах Индии, но и всего мира. На бумаге «Балет Шараповой» - это 42-этажная башня, в которой размещаются 120 квартир. Впрочем, слово «квартира» здесь вряд ли подходит, речь, скорее всего, идет о шикарных апартаментах. Разумеется, в рекламных буклетах красочно описывались виды, которые будут открываться владельцам «с просторных террас и балконов».

Чтобы хоть как-то привязать Шарапову к своему проекту, застройщик внес в план жилищного комплекса теннисную академию и магазины спортивной экипировки. А слово «Ballet» в названии объяснялось тем, что на территории комплекса будет построена еще и академия русского балета, якобы, на эту идею гениев из Homestead натолкнули происхождение Марии, а также ее «пластика и утонченность».

При этом теннисную тему они планировали отыграть до конца. Так, все рестораны и бары в «Балете Шараповой» должны были носить говорящие названия: «Гейм-пойнт», «Смешанная пара», «Большой шлем». Ну а в теннисной академии потенциальным покупателям обещали возможность потренироваться с Шараповой во время ее визитов в Индию. В промо-речи, в которой рассказывалось об этой академии, была реплика и от Марии: «Лично мне нравится крыша теннисного стадиона – она уникальная».

И ЧТО ТЕПЕРЬ?

Ни от Шараповой, ни от застройщика комментариев пока не слышно. Да и обстоятельства расследования огласке не придаются. Ясно только то, что слушая по этому делу будут проходить в Дели – по месту расположения ответчика.

Комментарии юристов по этой теме сводятся к одному: по законам штата Харьяна, в котором расположен Гургаон, застройщик не имеет права продавать доли в проекте, если у него еще нет разрешения на строительство. Таким образом, деятельность Homestead квалифицируется как мошенничество.

Послушать мнение Марии по этому вопросу очень интересно, учитывая ее трепетное отношение к рекламным интеграциям. Она всегда говорила, что имидж компании, которая предлагает ей сотрудничество, для нее очень важен. Шарапова не хочет, что ее имя ассоциировалось с брендами, которые имеют плохую репутацию или производят некачественный продукт.

В своей автобиографии «Неудержимая. Моя жизнь» Мария довольно часто затрагивает тему отношений со спонсорами. По ее словам, она не раз отказывалась от финансово привлекательных предложений в тех случаях, когда сделка по тем или иным соображениям казалась ей сомнительной.

Поэтому очень странно, что такая история в принципе оказалась возможной.