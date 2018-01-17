Чем запомнится третий день Открытого чемпионата Австралии?

ПОБЕДА. РУБЛЕВ – В ТРЕТЬЕМ КРУГЕ

– Андрею надо становиться хладнокровнее. Не спокойнее, нет – это с ним невозможно. Но не стоит кидаться из крайности в крайности, когда у тебя то апатия, то ты заведен до предела. И лучше реагировать лишь на хорошие моменты, не злясь и не теряя контроль надо собой из-за ошибок. Ошибки – они ведь бывают у всех, – рассуждала накануне экс-пятая ракетка мира и наш эксперт Анна Чакветадзе.

Вряд ли 20-летний россиянин не знает об этой проблеме.

Соперник по второму кругу ему достался… специфический. С одной стороны – парень из второй сотни рейтинга (123-я ракетка мира). С другой, зовут этого парня – Маркос Багдатис. Именно он навел шороху в Мельбурне 12 лет назад, став сенсационным финалистом. Убрал с дороги Энди Роддика, Ивана Любичича, Давида Налбандяна (все на тот момент были в топ-10, а американец с аргентинцем – и в топ-5). Взял первый сет у Роджера в последней встрече. Правда, в итоге уступил – Федерера в те сезоны мало кто мог остановить на харде. И тем не менее, вскоре сам стал 8-й ракеткой мира – для игрока из маленького Кипра круто достижение!

Правда, в карьере Маркоса тот успех так и остался самым громким. Сейчас ему – 32 года. Он выпал из сотни. Играет чаще челленджеры, чем турниры ATP. Но на Australian Open всегда приезжает с особым настроением. Так что на легкую прогулку Рублев рассчитывать не мог.

Впрочем, Андрей – взрослеет. И понимает, с каким настроем надо выходить на матч. Тем более – против такого опытного соперника. Первая партия лишь подтверждает – Рублев ведет игру. Его атаки – остры, как пчелиное жало. Его скорость порой ставит Багдатиса в тупик. Маркос делает ставку на подачу, но брейка избежать не удается, а вместе с ним Андрей берет и сет – 6:4.

Но хладнокровия – да, не хватает. И как только в следующей партии начинаются проблемы, а Багдатис вырывается вперед, Рублев опять заводится. Что-то недовольно кричит своей команде. Нервно рассекает воздух ракеткой. Хорошо, хоть не швыряет ее в корт… Он борется – отыгрывает два сетбола и два брейка. Вырывается вперед на тай-брейке – 5:3… Но тут же отдает Багдатису четыре очка кряду.

Впрочем, россиянин как завелся – так и успокоился. Вновь начинает играть собранно. Надежно. Затягивает киприота в беготню по задней линии – и раз за разом «прошивает» его оборону точным, быстрым ударом. Багдатис постепенно устает, теряет хватку. Второго марафона (как с Феррером в первом круге) у Рублева не будет – все кончится в четырех сетах. И это – важно. Силы пригодятся. Учитывая, что в третьем круге играть с третьей ракеткой мира – Григором Димитровым.

ПОРАЖЕНИЯ. ВЫЛЕТ РОССИЯНОК

В среду в одиночках в Мельбурне сыграли лишь две россиянки. И, к сожалению, обе уступили.

Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова приехали на Australian Open не в лучшей форме. Дарья перед этим уступила в первых раундах двух сыгранных турниров, вылетев и в Брисбене, и в Сиднее. Анастасия неважнецки провела Кубок Хопмана, где сборная России осталась третьей в своей группе. Стартовый круг Australian Open обе прошли по-разному – Касаткина не испытала особенных проблем в борьбе с Анной Шмидловой (отдала словачке 3 гейма). Павлюченкова – с трудом одолела украинку Катерину Козлову, уйдя со счета 0:3 в решающем сете.

Но в среду их обеих ждал одинаковый провал.

Причем, соперницы попались проходимые! Но что полячка Магда Линетт, что еще одна украинка Катерина Бондаренкополностью вели игру с первого гейма. Дарья затащила стартовый сет на тай-брейк, но уступила его (4:7), а вскоре окончательно перестала бороться (2:6 во второй партии). Анастасия вовсе у соперницы взяла всего 5 геймов. Мы явно не такого результата ждали от наших теннисисток, попавших в Мельбурне в посев! И явно не думали, что уже к третьему кругу ни одной россиянки не будет в верхней части рейтинга.

ПАРНЫЙ РАЗРЯД. ПЕРВАЯ ПОБЕДА ВЕСНИНОЙ И МАКАРОВОЙ

Екатерина Макарова в одиночном разряде проиграла в Мельбурне еще в первый день – не справилась с Ириной-Камлией Бегу. Обидно! Учитывая, что никогда раньше она не вылетела здесь в первом раунде (зато бывала в четвертьфиналах и в полуфинале). Что ж, эта неудача позволит ей теперь лучше готовиться к выступлениям в паре. У них с Еленой Весниной – серьезная задача. Надо оформить «Золотой карьерный «Шлем»! Титулы чемпионок US Open, «Ролан Гарроса», Уимблдона и Олимпийских игр у россиянок есть. Осталось получить трофей в Австралии. В среду спортсменки начали поход – игрой против Слоан Стивенс и Эжени Бушар.

Американка – чемпионка US Open (при этом – действующая). Канадка – финалистка Уимблдона (об этом, впрочем, все забыли). Но обе в нынешний момент находятся не в лучшей форме. Особенно Слоан, уже проигравшая в Мельбурне в одиночном разряде. Тем не менее, для стартового раунда могли бы быть соперницы полегче! С другой стороны – может, так даже лучше. Не раскачиваясь долго, Веснина с Макаровой взяли свое на классе и на опыте – более сыгранного дуэта в нынешнем Туре у женщин просто не осталось! Два сета, одинаковый счет в обоих – 6:4, 6:4. Никто не знает, что ждет чемпионок Рио дальше. Но начало получилось неплохим.

КАМБЭК. СПАСЕНИЕ ВОЗНЯЦКИ

Среда обошлась без громких сенсаций, но отметилась парой ярких камбэков.

Во-первых – спасся Григор Димитров. И это хорошо – выбить болгарина должен Андрей Рублев, тем более он уже знает, как это делается (одолел экс-бойфренда Шараповой на US Open, тоже в третьем круге). Димитров был настолько сам не свой в матче с американцем Маккензи Макдональдом, что умудрился проиграть четвертый сет с «баранкой»! Правда, затем собрался – и с трудом дожал недавнего студента, 189-ю ракетку мира в пятой партии (8:6).

Отскочил от поражения Жо-Вилфрид Тсонга. Хотя его соперник был куда ближе к успеху, чем Макдональд. Денис Шаповалов вел в пятом сете 5:2, прежде чем начал осторожничать и ошибаться.

– Что ж, при переходе во взрослый уровень всему приходится учиться. И как играть пять партий – тоже, – вздыхал 18-летний канадец. – Избежать этого не получится. Разве что выигрывать в трех сетах.

Но ярче всех спаслась Каролина Возняцки. Второй номер рейтинга в борьбе со 119-й ракеткой мира (и дебютанткой основы «Больших шлемов») Яной Фетт из Хорватии «горела» 1:5 в третьей партии и 15:40 на подаче соперницы!

– Тогда я решила – пусть победит сама. Я ей ничего не отдам, – призналась датчанка.

Фетт упустила и двойной матчбол. И победу. Проиграла 6 геймов подряд.

– Я с детства ненавижу проигрывать. Я ведь росла в спортивной семье. Каждое поражение мне могли припоминать неделями. Особенно брат – он регулярно поливал меня дерьмом… Неважно, во что я уступила – в настольную игру, в футбол или теннис. Так что я всегда борюсь до конца! – добавила Возняцки.

РЕКОРД. ПРОРЫВ МАРТЫ КОСТЮК

Несколько фактов.

Марте Костюк – всего 15 лет. Этот турнир – второй в ее взрослой карьере. И, обыграв Оливию Роговску, она уже прошла в 3-й круг. В столь юном возрасте на «Больших шлемах» это никому не удавалось после Мирьяны Лючич на Уимблдоне-1997!

– Я каждый год ставлю какие-то рекорды. На каждом турнире. Я к этому привыкла, – спокойно рассуждала украинка. – И да, мне часто говорят, что у меня талант. Отлично, я согласна. Но на одном таланте далеко не уедешь. Приходится много работать. И я работаю.

В прошлом году Костюк уже завоевала титул на Australian Open – конечно, среди юниоров. Теперь – сыграет в третьем раунде главного турнира. Причем, с одной из фавориток – Элиной Свитолиной. Будет матч, который, конечно, заслужили украинские болельщики. Но который они хотели бы увидеть куда ближе к финалу…

ЦИФРА

38 лет уже исполнилось Иво Карловичу, который в среду обыграл в Мельбурне японца Ючи Сугиту. Хорват стал самым возрастным участником третьего круга Australian Open с 1978 года! Тогда до этой стадии добрался 44-летний Кен Розуолл.