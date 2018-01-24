Екатерина Макарова и Елена Веснина – в финале парного турнира, Роджер Федерер разгромил Томаса Бердыха, а нынешняя первая ракетка мира Симона Халеп обыграла бывшую – Каролину Плишкову. Чем запомнится очередной день Australian Open?

ПАРНЫЙ ВЫХОД. ФИНАЛ РОССИЙСКОЙ ПАРЫ

Победы на «Ролан Гарросе», Уимблдоне, US Open – есть. Золото Олимпийских игр – тоже. Титул Итогового чемпионата WTA – имеется. Остался лишь один не завоеванный трофей из самых важных – чемпионат Австралии. Чтобы закрыть этот пробел, главной российской паре осталось сделать всего-то ничего – победить в финале. Ведь до финала они добрались!

Когда весной 2012 года Елена Веснина предложила Екатерине Макаровой повыступать вместе с прицелом на Олимпиаду в Лондоне, никто не думал, что тандем двух наших девушек получится таким успешным!

Полуфинал Australian Open для россиянок сложился куда проще, чем два предыдущих матча на турнире – против чешек Барборы Стрейковой/Катерины Синяковой и китайско-канадского дуэта Ифань Сю/Габриэла Дабровски. Там-то пришлось бороться по три сета! С румынками Ириной-Камелией Бегу и Моникой Никулеску Елена и Екатерина разобрались в двух (Макарова попутно поквиталась с Бегу за поражение в первом раунде одиночного турнира). Теперь до карьерного «Золотого шлема» – последний шаг. В виде победы над Кристиной Младенович и Тимеей Бабош.

Француженка в парном разряде хоть как-то компенсирует проблемы в одиночке, где она уступила 15 последних встреч подряд! Причем, с Кристиной у российской пары – свои счеты. Финал «Большого шлема» Веснина с Макаровой ей уже проигрывали – на «Ролан Гаррос» в 2016 году. Правда, тогда Младенович выступала вместе с соотечественницей Каролиной Гарсией, с которой позже разругалась (как и большинство французских теннисисток, обвинивших последнюю в нежелании играть за сборную, симулируя травмы). Но ведь и с Бабош Кристина раньше играла. Причем – тоже успешно. Тот же финал «Большого шлема» у нее на двоих с венгеркой был – на Уимблдоне-2014. Только победу не принес (девушки уступили итальянкам Саре Эррани и Роберте Винчи).

Как сложится сейчас, в Австралии? Для Весниной с Макаровой это – второй финал Australian Open. И первый – в роли главных фавориток. Осталось понять – удастся ли россиянкам не думать о «Золотом шлеме». Не перенервничать, что порой случается. А просто выйти – и победить.

МУЖЧИНЫ. КОШМАР ДЛЯ БЕРДЫХА



Когда 25 раз раньше играл с соперником и 19 матчей уступил – волей-неволей будешь нервничать перед новой встречей! Ах да, особенно, когда соперника зовут – Роджер Федерер.

Но Томас Бердых держался молодцом! Поначалу… Ударно начал первый сет – повел 3:0. Чуть позже вышел подавать на партию. И тут же дал швейцарцу сделать ответный брейк. Не реализовал несколько сетболов. Полностью развалился на тай-брейке. Дальше – как по накатанной. В общем, больших проблем для Роджера чех так и не создал.

– Как сильно изменился Федерер после последней нашей прошлогодней встречи в Мельбурне? Ну, может, у него стало чуть больше седых волос. Играет он по-прежнему мощно! – вздохнул Бердых.

Потом добавил:

– С учетом того, как он сейчас действует у сетки, у него большие шансы вновь выиграть здесь титул.

А дальше Федерера ждет Хен Чон.

Кореец первым из своей страны добрался до восьмерки лучших на «Большом шлеме». И ожидаемо прошел в полуфинал. Тут даже имя Теннис не помогло его сопернику – американец Сандгрен (он, правда, Tennys, а не Tennis, но произносится все равно одинаково) закономерно проиграл в трех партиях. Хен Чон, как ни крути, кругом ранее «убрал» самого Джоковича! Какие шансы тут были у 97-й ракетки мира?

Так именно корейский парень стал первым из «поколения Next» (игроков 1996-1997 годов рождения, в которых сейчас видят новых суперзвезд), который оказался в полуфинале на «Большом шлеме». Не наш Андрей Рублев (он, правда, первым был в четвертьфинале – на US Open). Не наши же Карен Хачанов и Даниил Медведев (хотя у обоих за плечами – по титулу). Не Александр Зверев из Германии (с двумя победами на «Мастерсах» и статусом четвертой ракетки планеты!). А именно Хен Чон. На начало Australian Open – 58-й номер рейтинга. С более низкой строчки (86-й) в четверку лучших в Мельбурне последний раз пробивался Марат Сафин. В 2004 году.

Тогда он, к слову, дошел до финала.

– Я видел борьбу Чона против Новака. Да, это – сильно! – признался Роджер. – Пока не знаю, как буду с ним играть. Но надо обязательно что-то придумать.

ЖЕНЩИНЫ. ХАЛЕП ПОПАЛА НА КЕРБЕР



– Игра Симоны – впечатляет. Но, все-таки, она – не фаворит. Кербер сейчас куда сильнее, – это слова Каролины Плишковой.

В матче прошлой и нынешней первой ракетки мира чешка румынке уступила. При этом – без особенной борьбы. Халеп ужасно начала встречу – 0:3 и 30:40. Но после этого взяла 8 геймов подряд. Плишкова от такого рывка не оправилась. Итог – 6:3, 6:2 в пользу Симоны.

Которую теперь ждет встреча с той самой Кербер. Убравшее ранее Марию Шарапову. А теперь – и Мэдисон Кис. На минуточку – финалистку последнего US Open. Только американке сил хватило всего-то на 3 гейма (6:2, 6:1).

– Пожалуй, я могу гордиться тем, как начала сезон, – призналась Анджелика. Напомним – перед Australian Open она завоевала титул в Сиднее. – Игра опять приносит мне удовольствие. А это – главное в спорте. Если не нравится то, чем занимаешься, результатов не будет…

Начиная с четвертого круга в женской сетке турнира не осталось ни одной теннисистки, ранее бравшей «Большой шлем». Ни одной – кроме Кербер. И, судя по тому, что она каждый раз демонстрирует на корте, после Australian Open новых чемпионок не появится.

Впрочем… У Халеп наверняка иное мнение на этот счет.

Мельбурн, Австралия

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – хард

Общий призовой фонд – $43 312 500

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 2) – Бердых (Чехия, 19) – 7:6 (7:1), 6:3, 6:4

Хен Чон (Корея) – Сандгрен (США) – 6:4, 7:6 (7:5), 6:3

Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Халеп (Румыния, 1) – Кар. Плишкова (Чехия, 6) – 6:3, 6:2

Кербер (Германия, 21) – Кис (США, 17) – 6:2, 6:1

Женщины. Парный разряд. Полуфинал

Веснина/Макарова (Россия, 2) – Бегу/Никулеску (Румыния, 10) – 6:4, 6:3

Младенович/Бабош (Франция/Венгрия, 5) – Су-Вей Си/Шуай Пен (Тайвань/Китай, 8) – 6:4, 6:2