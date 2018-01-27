Медведев готов выслать личный самолет за Возняцки, Павлюченкова – подарить напульсник тому, кто столкнул ее с Макаровой в первом круге.

После жеребьевки основной сетки St. Petersburg Ladies Trophy гендиректор турнира Александр Медведев вместе с Анастасией Павлюченковой и Дарьей Касаткиной выступили на пресс-конференции.

О wild-card для Квитовой

– Давали по блату! – отшутился Медведев, когда его спросили, как распределялись четыре wild-card. – Если серьезно – есть определенная система распределения. Одна карта у IMG, у которых мы арендовали турнир. Мы обсуждаем с ними, кому они могут ее дать. Выдали молодой и перспективной Потаповой. Еще две карты – из листа топ-20, которым распоряжается WTA по согласованию с турниром. Там кроме игроков из двадцатки есть победители определенных турниров: «Большого шлема», например. Они могут подать заявку, если не получилось в Австралии и понимают, что есть возможность сыграть. Одна карта была у турнира. Мы знаем, какое было трагическое событие в жизни Квитовой (теннистска получила ножевое ранение в результате нападения в собстенном доме - Прим. ред.), но она возвращается. Петра сама захотела принять участие в турнире.

Об Открытом чемпионате Австралии

Павлюченкова и Касаткина одновременно вылетели с Australian Open – еще 17 января. Было достаточно времени, чтобы вернуться, перенести акклиматизацию и хорошо подготовиться к первому российскому турниру года.

– Мне кажется, что я еще молодая, но года три-четыре назад ощущала, что было проще втягиваться, – говорила 26-летняя Павлюченкова. – Наверное, старею. Я раньше не так относилась к этому. Сейчас ощущаю себя получше.

Медведев в свою очередь восхищался финалом между Каролин Возняцки и Симоной Халеп, убеждал журналистов пересмотреть игру. А еще обещал облегчить новой чемпионке дорогу до Петербурга.

– Девушки так кокетливо говорили о том, как тяжело летать, – улыбнулся Медведев. – Король Дании, видимо, услышал и сказал, что пришлет свой самолет, чтобы Каролина не устала.

Об Итоговом турнире

В конце 2017-го Петербург вошел в тройку главных претендентов на получение Итогового чемпионата WTA. После новогодних каникул выяснилось, что российская заявка уступила китайской.

– Шансы получить итоговый турнир были, – объяснил Медведев. – Мы с Сингапуром и Шэньчжэнем вышли в финальную тройку. Очень надеюсь, что никакие политические факторы здесь не сыграли – только финансовый. В части призовых и вознаграждений для WTA китайская сторона сделала более существенное предложение, чем мы – процентов на 30. В бизнесе есть правило: самое высокое и низкое предложение надо выкинуть, чтобы исключить риски. Может, придумаем, не менее интересное, чем Итоговый турнир среди восьмерки. WTA нас поддерживает в плане придумывания чего-то такого, чтобы привлекать спортсменов. Теннис не стоит на месте, мы видели итоговый турнир для молодых теннисистов, хотя некоторые консерваторы жалуются. Теннис, конечно, должен сохранять вековые традиции, но стоять на месте нельзя.

– Жаль, что не получилось, игрокам нравится Петербург, – отреагировала Касаткина. – Концовка года проходит больше в Европе, всем намного проще поехать в Петербург, чем в Азию после. Надеюсь, что-нибудь еще придумают.

Павлюченкова же обратила внимание, что проведение женского турнира среди игроков не старше 21 года – по аналогии с NextGen Finals, который ATP организовал в ноябре в Милане – пригодилось WTA.

– Много чего не было, когда мне было 19-20 лет, приходилось пробиваться так. Вообще это здорово, это хороший шанс для молодых игроков. Мне миланский турнир показался своеобразным. Голоса разошлись где-то в соотношении 50 на 50. Но это было бы хорошей возможностью для молодых девушек.

– Если будет возможность, можно сделать обязательное условие, чтобы организаторы могли дать wild-card двум девушкам старше критического возраста. Я про наших, – снова рассмешил девушек Медведев.

Об ожиданиях от St. Petersburg Ladies Trophy

Из-за отказа Симоны Халеп ее место в сетке турнира займет лаки-лузер из квалификации. Теперь оттуда в основную часть пройдут пять теннисисток. С одной из них в первом круге встретится Касаткина, и Дарья рассчитывает, что сотрудничество со старым-новым тренером (бельгийцем Филиппом Дехасом) поможет ей показать хорошие результаты.

– Мы начали работать на Кубке Кремля, – рассказала теннисистка. – На самом деле мы сотрудничали, когда мне было еще 17 лет, до юниорского "Ролан Гарроса", который я выиграла в 2014-м. Потом не получилось продолжить сотрудничество, и я начала работать с Владимиром Платеником. Когда я с ним рассталась, появилась возможность вернуться к истокам. Надеюсь, если не в Петербурге, то на дальнейших турнирах я смогу показать игру, над которой сейчас работаю.

Павлюченкову в первом круге ждет встреча с соотечественницей Екатериной Макаровой. Анастасию спросили, что в случае победы на турнире она подарит человеку, который вытащил ей такой жребий.

– Свой напульсник после матча! – предложила Павлюченкова.

– Настя не хочет об этом говорить, но у нее есть напульсник с бриллиантом! – добавил Медведев.

Ради такого сувенира стоит превратиться на неделю в поклонника Анастасии Павлюченковой.