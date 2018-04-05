«У НАС ЕСТЬ ШАНС. НО МАЛЕНЬКИЙ»

Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев… Кого из этой троицы Шамиль Тарпищев заявит на первые одиночные встречи? В этом, пожалуй, и таилась единственная интрига жеребьевки. «Лишним», в итоге, оказался Карен. В итоге в пятницу Медведев встретится с Себастьяном Офнером, Рублев – с Деннисом Новаком. Расклад на субботнюю пару и воскресные игры формально известен. Но вряд ли капитаны обойдутся без замен.

- Как проходит подготовка к матчу? – первый вопрос австрийцам на обязательной пресс-конференции.

- В целом, все идет по плану. Мы прилетели в понедельник, во вторник уже провели тренировки. С кортом – полный порядок, с ребятами – тоже. Надеюсь, что выступим хорошо, - признается капитан гостей Стефан Кубек.

- По Красной площади погулять успели?

- Да, прямо перед жеребьевкой. Красивое место, чудесная погода… Нам очень понравилось. Так что наделали немало фотографий.

- С Рублевым и Медведевым раньше встречались?

- В официальных матчах – нет, - рассказывает Новак. – Хотя в прошлом декабре мы вместе с Андреем проводили сбор на Тенерифе. Несколько дней тренировались друг с другом.

- Я видел много матчей Даниила по телевизору, хотя мы тоже раньше не встречались, - признается Офнер. – Тем не менее, примерно представляю, чего от него ждать. Посмотрим, как получится это использовать в пятницу.

- Юрген, вы раньше были игроком топ-10. Готовы сейчас при необходимости помочь команде? – вопрос уже Мельтцеру.

- Готов-то я всегда. Но мы решили, что в настоящий момент в пятницу лучше будет сыграть Деннису и Себастьяну. Они находятся в лучшей форме, и у них больше шансов на хороший результат. Хотя нельзя исключать, что будут замены. Если понадобится – я в любой момент выйду на корт.

- Филипп, вы прошлой осенью выиграли в Москве «Кубок Кремля» в парном разряде. Приятно снова вернуться в наш город? – Освальда тоже не обделили вниманием.

- Разумеется, но я понимаю, что ситуация – совершенно другая. На Кубке Кремля я играл в паре с Максом Мирным. Он хоть и из Белоруссии, но его отлично знают в России, так что трибуны активно болели за нас. Сейчас я вряд ли могу рассчитывать на такую поддержку. Будет гораздо сложнее, - улыбается австриец.

- Тот факт, что матчи Кубка Дэвиса теперь проводятся из трех сетов, а не из пяти, как-то влияет на расклад сил?

- Думаю, да, - кивает головой Кубек. – Понятно, что на бумаге сборная России – безусловный фаворит. Но в трех сетах аутсайдеру приходится немного легче. Так что у нас есть шанс. Пусть маленький, но шанс.

«ФУТБОЛ ПОМОГАЕТ СПЛОТИТЬСЯ»

- Конечно, в матчах из трех сетов фактор внезапности повышается в разы, - соглашается с австрийским коллегой капитан нашей команды Шамиль Тарпищев. – В пяти партиях более высококлассный игрок всегда возьмет свое за счет уровня игры и надежности. В коротких же встречах вероятность неожиданного поражения больше. Может сказаться вопрос адаптации, случайности… В общем, тут Кубек прав.

- Почему на пятничные одиночки заявили именно Рублева и Медведева?

- По Медведеву вопросов не было в принципе. Он раньше всех прилетел в Москву, уже прошел адаптацию, хорошо себя чувствует и готов играть. Что касается второго игрока, то тут мы решили отталкиваться от рейтинга. Андрей стоит выше всех, плюс он сам выказал желание выйти на корт. Вот пусть и играет, - смеется Тарпищев, обнимая Рублева за плечи.

- Вы-то акклиматизацию уже прошли? – вопрос уже Рублеву и Хачанову, которые в прошлую субботу играли в Майами финал в парном разряде, где уступили Бобу и Майку Брайанам.

- В целом, проблем не ощущается, - признается Андрей. – Карен прилетел в Москву в понедельник, я позже всех – во вторник вечером. Но разницу во времени не чувствую. Сплю нормально, сложностей с режимом нет. Уже успели провести здесь тренировки. Так что, думаю, к матчам – готов.

- За счет чего вам удалось успешно выступить в Майами?

- Парные игроки – даже самые сильные – не любят играть против тех, кто лучше в одиночке, - рассуждает Карен. – Никто из них не может так же классно действовать при ударах от задней линии, как мы. В этом было наше преимущество.

- Мы брали свое за счет постоянных атакующих действий, агрессивного тенниса, - продолжает Андрей. – Парники к этому не особо привычны. Они делают упор на стратегии, перебегания, схемы… А у нас никакой схемы нет. Просто прем напролом – вот и вся тактика!

- Новак сказал, что вы успели потренироваться с ним на Тенерифе.

- Было дело, - кивает Рублев. – Доминик Тим традиционно проводит там предсезонный сбор и привозит с собой многих сильных австрийцев. Так получилось, что в прошлом году на пару дней пригласили еще и меня. Вообще, Новак и Оффер – серьезные игроки. Несмотря на то, что в рейтинге стоят не очень высоко. Бороться с ними будет непросто.

- Мы сейчас находимся на большой арене «Лужников». В футбол-то поиграть успели? – традиционный вопрос Тарпищеву.

- А вы хотите, что мы еще и на чемпионате мира сыграли? – смеется капитан нашей команды. – На самом деле, все теннисисты любят футбол. И все в него отлично играют (Рублев и Хачанов на этой фразе переглянулись друг с другом, едва не рассмеявшись в голос). Во-первых – он помогает отвлечься от рутинных тренировок на корте. Во-вторых – сплотить команду, ведь теннис – все-таки, индивидуальный вид. Перед матчами сборной это очень полезно.