ГДЕ НАША ДАША?

Плотная перестрелка на задней линии, убойный удар в левый угол – и все! Анастасия Севастова бросается в объятия подруг по сборной, Екатерина Макарова спешно уходит с корта. Мы не были фаворитами в этом матче, и, в общем, все завершилось предсказуемо, хотя от этого не менее обидно. Фактор домашних стен не сработал, как и обновление на капитанском мостике команды. Впервые с 1997 года Россия вылетает зональную группу. Хотя еще в 2008-м мы Кубок Федерации выигрывали!

И есть ощущение, что проиграли россиянки не здесь и не сейчас. Не на грунтовом корте арены в Ханты-Мансийске. Достаточно вспомнить февраль. И матч в Братиславе против Словакии. Тот матч, который мог дать шанс вернуться в Мировую группу на следующий год. И который, по факту, пропустили шесть лучших теннисисток страны… Включая Дарью Касаткину – живущую в той самой Братиславе.

И почему так получилось – вот главный вопрос.

Нет, в целом все было понятно. Светлана Кузнецова лечила травму руки и незадолго до этого перенесла операцию. Мария Шарапова сказала сразу – в этом году ее в сборной не будет. Екатерина Макарова, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова попросили небольшой перерыв – в их случае заслуженный. Но что мешало Дарье?

Обычный выбор игрока – личная карьера или сборная. И выбор – не простой. Касаткина решила лучше подготовиться к крупным турнирам. И провела их здорово, выйдя в финал в Дубае и Индиан-Уэлсе! Вот только в Братиславе лидером команды в итоге стала Наталья Вихлянцева – на тот момент 94-й номер рейтинга.

Неудивительно, что мы проиграли.

Лететь в Ханты-Мансийск Латвии предложили неспроста. Один из факторов – возможность отпугнуть лидеров сборной. Елена Остапенко и Анастасия Севастова – так-то 5-я и 15-я ракетки планеты! Вдруг испугаются перелета в Сибирь? Оттуда же придется возвращаться в Европу, где играть в Штутгарте в ближайшие дни.

Но девушки – не испугались. Не передумали. А вот Касаткину мы вновь не дождались.

ПРОЩАНИЕ С ЭЛИТОЙ

- Ей помешала небольшая травма, - сказал Шамиль Тарпищев.

Итог – опять без лидера. Плюс – с новым капитаном. Анастасия Мыскина покинула свой пост не то, чтобы внезапно, но как-то неожиданно по времени – за несколько недель до матча с Латвией (а, скажем, не сразу после поражения от Словакии). Игорь Андреев сменил ее на посту – тем более, он уже руководил мужской командой в Кубке Дэвиса, где подменял Тарпищева (тот матч – в прошлом году, против Венгрии – мы, кстати, проиграли). Опыт работы в женской сборной Игорь тоже имел – пусть и пока лишь в роли тренера. Но что мог сделать Андреев?

Приходится принять как данность – этот сезон все россиянки, за исключением Касаткиной, проводят плохо. Включая Кузнецову с Шараповой (Светлана только вернулась после травмы и проиграла три встречи подряд, Мария – опять разбирается с проблемами со здоровьем). Формально, кроме Дарьи, в Ханты-Мансийск приехали все лидеры. Но показательны позиции наших спортсменок в чемпионской гонке WTA – 58-я (Веснина), 70-я (Макарова), 130-я (Павлюченкова). Ровно год назад ситуация была совсем другая. На встречу с Бельгией в Москве, в четвертьфинале, Елена прибыла после победы в Индиан-Уэлсе, Анастасия взяла титул в Монтеррее, Касаткина – в Чарльстоне… И наша сборная все равно проиграла!

Чего же было ждать сейчас?

Первая одиночка подарила надежду – Павлюченкова одолела Севастову в трех продолжительных сетах. Но затем все быстро встало на свои места. До парного матча, который мог спасти нашу команду (при наличии Макаровой и Весниной!) россиянки, увы, не дотянули.

- Я с 15 лет играю в Кубке Федерации, - улыбалась Остапенко после победы над Павлюченковой во второй день – по сути, именно в этой встрече все решилось. – И никогда не пропускала матчи сборной. Не знаю, было ли такое у остальных девушек из нашей команды… Но если и было – то явно по каким-то личным причинам, а не из-за других турниров. Я же, как мне кажется, за сборную играю даже лучше, чем обычно. Всегда стараюсь доказать, что наша страна – лучшая. И для меня это – сильнейший мотиватор.

В итоге Латвия в будущем году будет бороться за место в элите. И, видимо, туда попадет. Нам же с возвращением в Мировую группу придется подождать минимум до 2020-го. А пока надеемся, что

а) в России к этому времени будет более одной теннисистки, стабильно выступающей на уровне топ-20.

б) что эти девушки начнут гореть желанием играть за сборную так, как Остапенко.