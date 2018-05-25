В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема» – «Ролан Гаррос». Одна из главных интриг – как выступит в столице Франции экс-первая ракетка мира Мария Шарапова?

ШАРАПОВА ПЛЮС ХОГСТЕДТ

– Наша главная цель – хорошо сыграть на «Больших шлемах». Не только на «Ролан Гарросе». На Уимблдоне с US Open – тоже. Мария показала, что вернулась на свой уровень. Она опять играет с радостью, и это придает уверенность – и самой Маше, и всей ее команде. Так что теперь цель одна – завоевать титул!

Ох, Томас Хогстедт! Что же ты сделал с Шараповой? Как же ты ее изменил! От растерянной и не уверенной в себе спортсменки, похоже, не осталось и следа. Когда-то швед уже привел Марию к победе в Париже – в 2012 году. Вернул ее и на вершину рейтинга. Превратил в одного из главных специалистов по грунту. Только потом они расстались – уже в 2013-м. Шарапова даже писала в своей книге:

– Каким он был за пределами корта? Одним из самых сложных людей, с которыми мне приходилось встречаться! Сначала я старалась на этом не зацикливаться – ведь все, что Томас привносил в мою игру, во много раз превосходило остальное. Однако, наконец, настал момент, когда от особенностей характера Хогстедта больше было нельзя отмахнуться. Мне надо было прекращать работу с ним. Прекращать резко. И я считала это решение правильным.

Свен Гренефельд, впоследствии став новым личным тренером Марии, тоже помог Шараповой завоевать титул «Ролан Гаррос» (в 2014-м). Но не помог ей выйти на свой уровень после злосчастной дисквалификации. Расставшись с голландцем в марте этого года, россиянка осталась без тренера. А вскоре… объявила о возобновлении работы с Хогстедтом. Сложно сказать, насколько верным было решении уволить Томаса. Но пригласить его опять стало решением однозначно верным!

С начала сезона Шарапова успела проиграть четыре матча кряду, чем повторила свой антирекорд, датированный 2003 годом (ей в тот момент было 16 – на минуточку!). Вернулся Хогстедт – и Мария выдала серию громких побед! Четвертьфинал в Мадриде, полуфинал в Риме… Отсюда – возвращение в топ-30 (сейчас Шарапова – 29-й номер рейтинга) и возвращение в посев на «Большом шлеме». Но главное – Мария выглядит уверенной. Ей больше не приходится насилу убеждать себя: «Я все еще люблю теннис!». Теперь она и правда его любит. Вновь выходит играть с «огоньком». А значит – выходит выигрывать!

Все-таки, Хогстедт сумел опять ее встряхнуть – как и тогда, после тяжелой травмы плеча, надолго выбившей Марию из элиты.

А значит – Шарапова опять фаворит. Еще бы с сеткой повезло. И подачу можно улучшить… Хотя и так понятно: Мария едет в Париж с одной целью – за титулом. И цель, надо признать, вполне реальная.

КТО, ЕСЛИ НА МАША?



Дарья Касаткина. Фото Gettyimages.ru

Увы, кроме Шараповой из россиян в Париже рассчитывать особо не на кого. Возможно, за исключением Дарьи Касаткиной – первая ракетка страны любит грунт, любит Надаля (в смысле – как игрока) и любит «Ролан Гаррос». Даша ударно провела начало сезона, сыграв в финале в Дубае и Индиан-Уэллсе. Титулом пока не обзавелась, но на грунтовых кортах тоже выглядела здорово, сыграв в четвертьфинале в Мадриде и Чарльстоне. Впрочем – не так здорово, как многие рассчитывали. От Касаткиной в Париже можно в равной степени ждать как супер-результата, так и поражения в первом-втором кругах. Надеемся на первый вариант. Увы, успешное выступление любого другого игрока из России станет если не чудом, то чем-то близким к этому – ни мужчины, ни девушки весной нас особо не радовали.

А кто будет биться за титул? У девушек круг фаворитов – широкий. От действующей чемпионки Елены Остапенко, до первой ракетки планеты Симоны Халеп и украинки Элины Свитолиной (завоевавшей титул в Риме). Одна из главных претенденток – Петра Квитова. Вернувшись в Тур после нападения грабителя, чешка в этом году уже вошла в топ-10, взяла четыре титула, в том числе два подряд – на грунте (Прага и Мадрид). Халеп после трех проигранных финалов ТБШ тоже планирует рвать и метать – тем более, в Париже она уже дважды остановилась в шаге от титула. Кстати, сразу шесть девушек будут претендовать на то, чтобы возглавить рейтинг после «Ролан Гарроса». Так что с мотивацией у лидеров проблем нет!

НАДАЛЬ ПРОТИВ ВСЕХ



Рафаэль Надаль. Фото Gettyimages.ru

Если у женщин фаворитов много, в мужской части турнира он один. Рафаэль Надаль 10 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Теперь готовится завоевать и свой 11-й титул.

На «Ролан Гарросе» не будет Роджера Федерера – швейцарец второй год подряд пропускает весь грунтовый сезон. Не будет Энди Маррея – шотландец все еще не восстановился после травмы бедра. А Новак Джокович после проблем с рукой возвращает форму не так быстро, как планировал. Станислас Вавринка – тоже. Так кто остановит Надаля? Либо травма – они с ним случаются часто. Либо… Никто?

А, впрочем, претенденты – есть. Главных, пожалуй, двое. Во-первых – австриец Доминик Тим. Единственный парень, побеждавший испанца на грунте с сезона-2016. Он сделал это в Риме в прошлом году. И сделал это опять – в Мадриде, в нынешнем. Правда, в перерыве между этими встречами Рафаэль выдал серию из 21 победы в матчах и 50 выигранных сетов подряд, что стало рекордом для любого типа покрытий (Джон Макинрой в сезоне-1984 на ковре взял «только» 49 партий кряду). Тем не менее, Тим все же доказал – он знает, как биться с Надалем! А русский немец Александр Зверев едва не повторил успех австрийца – в финале в Риме он вел с брейком в третьей партии. Но перерыв из-за дождя выбил из колеи третью ракетку мира, так что после серьезной паузы Рафа, в итоге, взял свое (6:1, 1:6, 6:3).

Так что соперники у Надаля есть. Но сколько у них шансов на победу на любимом турнире испанца?