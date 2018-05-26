Вынесем за скобки Марию Шарапову – россиянка, конечно, попробует завоевать свой третий титул чемпионки «Ролан Гарроса», и ее последние успехи говорят о том, что это может получиться. Но, тем не менее, к однозначным фаворитам Машу пока сложно отнести.

Кого, все-таки, можно?

Симона ХАЛЕП

РУМЫНИЯ

Рейтинг: 1

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: финал (2014, 2017)

Халеп давно, пусть с небольшими перерывами, является первой ракеткой мира. У румынки за плечами – три финала «Больших Шлемов», два из которых она сыграла в Париже (в 2014-м уступила Шараповой, в прошлом сезоне – Елена Остапенко), а один – на Australian Open в этом году (оказалась слабее Каролины Возняцки). Симона умеет и любит играть на грунте, причем она предельно мотивированна – лидеру рейтинга негоже оставаться без титулов на мейджорах! Результаты Халеп в нынешнем сезоне в целом соответствуют ее претензиям на победу в Париже – в Штутгарте и Мадриде она дошла до четвертьфинала, в Риме сыграла финал. Вот только ключевые поединки остались за соперницами Симоны – в столице Италии ее разгромила Элина Свитолина, в Испании румынка не справилась с Каролиной Плишковой, а в автомобильной столице Германии и вовсе уступила Коко Вандевеге (при том, что американку сложно назвать специалистом по грунту). Тем не менее, это не значит, что на Открытом чемпионате Франции Халеп, если придется, не способна взять реванш ни у одной из них. Как ни крути, в настоящий момент она остается одной из самых стабильных теннисисток сезона. Главное – чтобы не было проблем со здоровьем, а то от матча с Шараповой в Риме у Халеп разболелась спина - так часто приходилось нагибаться за низкими мячами.

Гарбина МУГУРУСА

ИСПАНИЯ

Рейтинг: 3

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: победа (2016)

Два года прошло с того момента, как юная испанка камня на камне не оставила в финале в Париже не от кого-нибудь, а от самой Серены Уильямс! Вся боль болельщиков Венесуэлы (а Мугуруса родилась в Каракасе и долго выбирала – за какую страну выступать) в прошлом сезоне еще и стала чемпионкой Уимблдона. А заодно – и побывала первой ракетки планеты. Увы, частые травмы и вызванная этим нестабильность серьезно мешают Гарбине – каких-то значимых успехов в этом году у нее не было. Однако сама Мугуруса давно нас приучила к тому, что лучше всего выглядит именно на «мейджорах». Чисто для справки – из пяти первых титулов она завоевала два на «Больших шлемах.» При этом – подряд. Если в ближайшие две недели испанка вновь низложит все главных фавориток в борьбе за титул – это можно будет назвать как угодно, но только не сенсацией.

Элина СВИТОЛИНА

УКРАИНА

Рейтинг: 4

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: четвертьфинал (2015, 2017)

Уроженке Одессы – всего 23 года. У нее за плечами - уже 12 титулов, 3 из которых Элина выиграла в этом году. Серьезно похудев, Свитолина внезапно стала одним из секс-символов женского тенниса. При этом – не потеряла ни в мощи, ни в агрессии. Украинка любит грунт. Она умеет играть на грунте. Может обыгрывать на нем, кого-угодно. Разгром Халеп в финале в Риме – наглядное тому подтверждение. Из всех спортсменок, кто ранее не побеждал на «Больших шлемах», Элина – самый явный претендент на первую такую победу. В Австралии – не получилось, зато вполне может выйти в Париже. Свитолина не так стабильна, как хотелось бы ее болельщикам, только по уровню таланта и старания с ней мало кто может сравниться из конкурентов. Если вам интересно мнение автора, кто главный фаворит «Ролан Гаррос» - пожалуйста: я думаю, что это – Элина.

Елена ОСТАПЕНКО

ЛАТВИЯ

Рейтинг: 5

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: победа (2017)

Сенсационная чемпионка «Ролан Гарроса»-2017 затем доказала – она не просто так стала лучшей в Париже. Остапенко стабильна не всегда, но в умении набирать форму к главным турнирам ей не откажешь. В свои 20 лет Елена закрепилась в топ-5 рейтинга WTA, она по-прежнему в удачный день способна обыграть любую, а против тенниса латвийки в стиле «бей-бей-смотри, куда попала-снова бей» аргументы находятся не у многих. Парадокс – агрессивный и атакующий стиль Остапенко, казалось бы, меньше всего подходит для грунта – где мяч после отскока летит медленнее, и преимущество получают спортсменки, умеющие лучше читать игру и более подкованные в тактике. Это прекрасно, за одним исключением – уж если у Елены полетело, то скорость ее ударов даже на грунте настолько высока, что обороняться просто невозможно! Остапенко не лучшим образом проводит этот сезон, за исключением четвертьфинала в Риме (где латвийка уступила Шараповой) особых успехов, казалось бы, не было, но это не значит, что на «Ролан Гарросе» эта девушка не сможет удивить нас опять. Тем более, приятные воспоминания могут добавить сил! Которых у Елены, будем честны, и так немало.

Петра КВИТОВА

ЧЕХИЯ

Рейтинг: 8

Лучший результат на «Ролан Гарросе»: полуфинал (2012)

Нападение грабителя едва не поставило крест на карьере двукратной чемпионки Уимблдона, но, к счастью, все обошлось. Петра сумела быстро поправиться, вернулась в Тур в середине прошлого года, и постепенно набрала оптимальную форму. Объективно в нынешнем сезоне она – сильнейшая теннисистка планеты! На счету Квитовой – полдесятка побед над соперницами из топ-10 рейтинга, четыре титула и два из них – на грунте. При этом, завоеванных подряд – в Праге и в Мадриде. «Ролан Гаррос» никогда не был любимым турниром уроженки Биловеца, единственный значимый успех в Париже у нее датирован 2012 годом (когда Квитова уступила будущей чемпионке Шараповой), но все равно очевидно – на этот раз чешка будет претендовать на титул. Причем, возможно, окажется главной претенденткой. Против Квитовой в ее лучшей форме и в оптимальном физическом состоянии бороться на равных не готов, по сути, никто. Другой вопрос – удастся ли Петре сохранить эту форму и это состояние на протяжении двух недель турнира.