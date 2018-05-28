Наш спецкор в Париже – о том, что происходит рядом с кортами «Ролан Гарроса».

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки, взвалив на плечи огромную сумку, сосредоточенно направилась на тренировку к корту номер тринадцать мимо внушительного темнокожего охранника, мимо сувенирных магазинчиков, мимо глазеющих зевак, которых держал на расстоянии суровый вид теннисной звезды. Датчанке отвлекаться недосуг, у нее тренировка и потом первый матч, который она начинает в ранге чемпионки предыдущего «Шлема», австралийского. За Каролин вплотную папа, он налегке. Теннисные сумки меньше не становятся, наоборот, но свою ношу независимые теннисные красавицы ни с кем не делят, если только сопровождающий не Александр Овечкин. Несколько лет назад Ови, как перышко, взваливал на свои могучие плечи сумки четвертьфиналистки чемпионата Франции Марии Кириленко и носил их за своей любимой по всему «Ролан Гарросу». Но даже такая галантность не привела к маршу Мендельсона.

Папа Возняцки одновременно и тренер, и мотиватор, и главный менеджер проекта «Каролин – в первые ракетки мира». Проект был расписан и спланирован в лучших традициях плановой экономики с того момента, когда Каро шагнула на корт. Когда дочери было 13 лет Петр показывал мне тетрадь, исписанную по дням, над чем и как они работают.

- В Скандинавии она непобедима. Я поговорил со спонсорами, чтобы пригласили Винус Уильямс потренироваться с Каролинкой. Она должна знать, на каких скоростях играют лучшие теннисистки.

Только его скрупулезный и последовательный подход мог подарить Дании звезду мирового класса. Каролине 28, но папа по-прежнему главный человек в ее команде.

Возвращение почти с того света

Недалеко от Каролины тренируется еще один успешный «семейный проект» чемпионка Уимблдона 33-х летняя Марион Бартоли. Француженка, еще недавно находившаяся на грани жизни и смерти, недавно объявила о своем возвращении в большой теннис. «Ролан Гаррос», хотя Бартоли и не участник турнира, разрешил ей потренироваться рядом со своими бывшими и будущими коллегами. Марион воспитал не папа-спортсмен, а папа-медик. Методы Вальтера Бартоли были неортодоксальны, но результат один – «выигранный Большой Шлем», успешная карьера.

После тренировки Марион быстро переодевается и спешит на корт брать интервью у победителей. Она уже несколько лет как тележурналист.

Мимо меня Бартоли пронеслась загорелая и неотразимая с разметавшимися по плечам волосами в красивом шелковом зеленом платье. С тех пор как она сыграла в марте выставочный матч против Серены, француженка хорошо поработала над своей спортивной формой и ее внешний вид говорил о том, что по корту Марион теперь бегать килограммов на пятнадцать легче.

- Поздравляю с возвращением, - поприветствовала я ее.

- Спасибо, - улыбнулась Марион мило и немного смущенно, - правда, я еще не определила точно, когда и где.

- Последнее время возвращения теннисисток стали на туре традицией. Это показатель силы «возвращенцев» или слабости тех, кто там сейчас играет?

- Тут каждый случай индивидуален. У меня своя причина - два года назад я очень тяжело заболела, и когда мне удалось победить болезнь, я захотела доказать самой себе, что могу вернуться и побеждать и на корте тоже. Но вообще в возвращениях многое зависит от того, были ли раньше победы, на которые можно опереться и есть ли уверенность в своих силах. У меня она есть. У меня и команда собралась хорошая, поддерживающая.

- Кто в нее входит?

- Могу вам сказать, что папа в моем теннисе больше не участвует, с него достаточно. Со мной теннисный тренер, физиотерапевт и тренер по фитнессу. Я очень довольна, как у нас все складывается и мы уже стали постепенно увеличивать тренировочные объемы.

«Верю в Шарапову»

Еще один успешный «семейный проект» Мария Шарапова после возобновления карьеры вернулась не к папе, а к прежнему тренеру шведу Томасу Хогстеду, с которым выиграла свой первый «Ролан Гаррос». Шведы знают, как побеждать на чемпионате Франции – достаточно вспомнить Бьорна Борга с его шестью титулами и Матса Виландера с тремя.

- Есть ли шанс на нынешнем Роланд Гарросе у нашей Маши? – остановила я Матса на его пути в комментаторскую кабину.

- У такого игрока, как Мария Шарапова всегда есть шанс на победу, - швед говорил с большим убеждением. - Сейчас она начала выигрывать матчи и это главное. Если пройдет по сетке пару-тройку кругов, то имеет шанс на победу не только на «Ролан Гарросе», но и на любом турнире Большого Шлема.

- Многие очень рады ее возвращению к Томасу...

- Да, Хогстед хороший тренер.

- А когда вернется к тренерской деятельности Матс Виландер, работавший в том числе и с Маратом Сафиным?

- Может быть никогда.

... Никогда не говори никогда – потому что все всегда возвращается, конечно, кроме Федерера на «Ролан Гаррос».