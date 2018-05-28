Процент первой подачи – больше семидесяти, процент выигрыша с первой подачи – 84. Это показатели солидной игры. Даша была лучшей и на задней линии, и слета. Взяла реванш у Кайи Канепи за свои последние два поражения.

«ТРЕНЕР ПОЕТ, КАК СУМАСШЕДШИЙ»

- Конечно, последние два раза она меня обыграла, но то было на харде. Здесь, на грунте, я была уверена, что все пойдет по-другому, -- начинает разговор Дарья после победы.

- Довольны своей подготовкой к турниру?

- Да, я очень много работала перед Мадридом, вообще перед грунтовым сезоном.

- Где?

- Где приходилось, на турнирах. Перед «Ролан Гарросом» провела дней пять в Братиславе, там живет мой фитнес-коуч.

- Как строится ваша работа с новым бельгийским тренером Филиппом Дехасом? На чем акценты?

- Филипп очень помог мне в личном плане, потому что сам по себе он очень веселый парень. Нам одинаково весело как на корте, так и вне его. На тренировке он может быть очень серьезным, но по дороге в гостиницу начинает петь в машине, как сумасшедший. Видео я вам показывать не буду, поверьте на слово.

- Что Филипп привнес в вашу игру?

- Его помощь в основном не по игре, а в ментальном плане: дает больше свободы, и с ним я чувствую себя более взрослой. Над техникой мы особо не работаем, потому что она у меня в порядке. Только немного подчищаем мои уже устоявшиеся удары по ходу дела. Может быть, подаче уделяем побольше внимания.

- Чего ждете от себя на «Ролан Гарросе»?

- Стараюсь не нагружать себя никакими ожиданиями, иначе можно сойти с ума. Я даже не смотрю, с кем я играю следующий матч. Брат мне говорит.

- У вас было необыкновенно сильная серия на харде, финал в Индиан-Уэлсе, за которым последовали обидные поражения.

- Дело в том, что я первый раз оказалась в финале такого большого турнира, напряжение необыкновенное. Поэтому после турнира пришел ментальный спад. Каждый матч сложный, на пределе, а полуфинал с Винус меня вообще просто добил.

- В каком смысле?

- И физически и морально было очень тяжело. Мы играли три часа, я играла против американки у нее дома, и каждый мяч мог решить исход матча. Когда такой турнир заканчивается, ты выдыхаешь и чувствуешь опустошение. Тяжело потом прийти в нормальную форму, но это тот опыт через который надо пройти, чтобы расти дальше.

-Неделю перерыва взять не удалось?

- Очень сложно. Если ты неделю не играешь турнир, то и тогда только два дня можно отдышаться, а потом – снова на корт и тренироваться. Восстановление очень важно, рядом должет быть физиотерапевт, которому ты доверяешь.

- А в Индиан-Уэлсе его рядом не оказалось?

- Там был мой тренер по фитнессу и брат был, но он не физиотерапевт. Они мне постоянно напоминали про ледяные ванны, про медикаменты, которые необходимые принимать для восстановления – это очень важные моменты.

- Брат массаж сделает?

- Для массажа у нас в ВТА-туре на каждом турнире есть специальный человек, но иногда со мной ездит мой личный массажист. Он сейчас здесь, на «Ролан Гарросе».

«НА ЧЕМПИОНАТ МИРА НЕ ПОЕДУ»

- Как вам местная реконструкция?

- Оглядеться вокруг просто не успеваю. Скажу, что надо больше кортов строить, потому что в первые два-три дня откладывается много матчей из-за темноты. А если дождь пойдет, тогда вообще «труба». Поэтому им надо строить больше кортов или по крайней мере фонари поставить.

- Вы первая ракетка России, Мария Шарапова – вторая. Общаться или тренироваться удается?

- К сожалению, ни разу не играла с Машей, но один раз мы оказались в одной сборной, в 2016 году против Голландии. Общения не получалось, а тренируется Маша больше со спарринг-партнерами или одна с тренером. Здесь я видела, что она с Леной Весниной тренировалась, но вообще она по своему графику живет. Все знают, что Маша достаточно закрытая. Она в своей команде, у нее еще много других дел.

- Конфетами своими не угощала?

- Конфетки у нас в спонсорском бутике стоят, я их пробую всякий раз как за одеждой прихожу.

- Ну и как?

- Есть вкусные, есть похуже. Шоколад вкусный.

- Вы, кстати, большой поклонник футбола, а у нас на носу мировой чемпионат...

- Да, а что толку? Там такое количество народу будет – я это не люблю. Папа с мамой футболом не очень интересуются, а брат всегда со мной. По ТВ, конечно, буду смотреть, но на стадион не поеду.

- За кого болеть будете?

- Конечно, за сборную России и персонально за Месси. Хочу, чтобы он, наконец, выиграл свой чемпионат мира.