В первоначальном варианте расписания Дашу поставили играть на один из центральных кортов, корт номер один, четвертым запуском. В соседях у нее – одни зведы: Петра Квитова играла первой, после нее – Саша Зверев, третьим шел Гаэль Монфис и четвертым, последним, матчем – поединок Дарьи Касаткиной с Кирстен Флипкенс. Нашу девушку тут любят, трибуны она собирает и даже из журналистов образовался свой фэнклуб: ее ждут, как и мы, до упора, до десяти вечера, и встречают объятьями.

Но на этот раз на центральный корт Даше не попала – матч перенесли на один из дальних, потом еще раз... В офисе Роланд Гарроса штатные изменения – многолетнего рефери турнира шведа Стефана Франссона заменили на своего француза Реми Аземара и спонтанности стало больше, зато всего другого меньше. Однако, россиянка успела «отстреляться» до полной темноты, уложилась в 6:3, 6:3 и час двадцать.

Болото вместо корта

– Что там за карусель получилась с кортами? – таким был первый мой вопрос.

– Началось с того, что перед нами в расписание поставили доигровку еще одного мужского матча, это, конечно, было неприятное известие, – вздохнула Даша. – Мужские матчи это пять сетов, поэтому появилось нехорошее чувство, что скорей всего сегодня не закончим.

– Вокруг полно было свободных кортов...

– Поэтому нас потом с первого сняли и перевели на поменьше, чтобы уложиться в план. Мы вышли на корт, разложили вещи, а там задняя линия – вся мокрая, играть невозможно: рабочие не знали, что на него расписали еще один матч, и полили корт основательно (это делатся в конце дня и входит в обязательный уход за грунтовыми кортами – прим. ред). Поэтому перенесли еще раз.

– Если бы Флипкенс зацепилась и матч растянулся...

– Слава Богу, я успела заскочить в последний поезд и мы закончили полдесятого. Играем без фонарей, поэтому есть временные ограничения. Самое идеальное – сыграть вторым запуском: и выспишься, и после матча получаешь целый свободный день. А так сидишь все время, как на иголках.. Если бы дождь пошел, вообще была бы катастрофа.

Время проводим как в самолете

– Знаю, что вам и отлучиться со стадиона нельзя – а вдруг кто-то получит травму и очередь на вашу игру подойдет гораздо быстрее...

– Я не торопилась выезжать из дома, разминка была только днем. А так, действительно, все время провела в раздевалке на диванчике.

– Карты никто не достал?

– Не--а, в основном смотрим фильмы и музыку слушаем. Время проводим, как в самолете.

– Что слушаете?

– Все подряд!

– Успокаивающую?

– Что вы! Тогда я на корт вообще не выйду. На самом деле слушаю всякую. На каждый турнир составляю свой собственный новый плей-лист. Нахожу 2-3 песни и слушаю их подряд на повторе.

– Какие хиты выбрали для нынешнего «Ролан Гаррос»?

– Не скажу!

– Почему?

– А вдруг... Чувствую, что лучше не говорить. Скажу, что входят туда разные песни. И наши и зарубежные. Мне например, новый альбом Темниковой очень нравится.

«Наряд Серены? – Миленький!»

– Наверное, к своей подаче у вас нет сегодня претензий?

– Это так, но вначале я ее вообще не чувствовала – на корте было темновато. Такой свет сохранился весь матч, поэтому попривыкла и по ходу дела приспособилась – начала подавать так, что сопернице стало реально неудобно. Главное было найти правильный ритм.

– При счете 5:2 во втором сете у вас была пара матчболов...

– Было пять. Первые три я сама отдала: поспешила, хотела поскорее закончить очко, а нужно было разыграть. В итоге ничего не получилось. Следующий гейм на своей подаче решила усокоиться и играть проще, как играла до этого весь матч.

– Вам очень к лицу новая форма...

– Спасибо. Мне тоже очень нравится, цветовая гамма красивая.

– Как вам наряд Серены?

– (улыбается) Миленький. Думаю, она сама над ним работала, и ей в нем удобно. Серена вообще любит играть в длинных рукавах, в лосинах... Мне в таком было бы жарко.