Две россиянки сыграли в одиночном разряде на кортах Парижа в четверг. Увы, лишь одна сумела одержать победу – Мария Шарапова одолела хорватку Донну Векич. А вот Анастасия Павлюченкова уступила собственной партнерше по парному разряду – австралийке Саманте Стосур.

БОЙ НА «АРЕНЕ БЫКОВ»

Флаги над кортом №1 хорошо просматривались с любого места - стояли они высоко и было их много, по всей окружности четырехтысячных трибун. Российские, хорватские, всякие. Флаг вместе с вашим именем вам вышьют на чем хотите, хоть на платке, хоть на папахе, за 12 евро в местном сувенирном ларьке. Ветра в четверг не было и полотнища висели небодро и даже как-то пораженчески, но ветер был нам не нужен. Нам нужна была идеальная погода, сухая и жаркая и безветренная, чтобы Машины «удары-бомбы» четко ложились в корт и ни на сантиметр дальше. 7:5 и 6:4 – Мария Шарапова вырвала победу у Донны Векич на корте, известном под кличкой «Арена быков».

Команда россиянки расположилась широко и и со знанием дела: перед началом матча личный тренер теннисистки Томас Хогстедт пустил по кругу тюбик с солнечным кремом. «Плюс 30» и не тучки на небе – конечно, солнце пекло нещадно! По другую сторону разделительного поручня сидела команда Векич, во главе с грамотным немцем Торбеном Бельцем, бывшим тренером Анжелики Кербер. После восьмилетней работы и двух титулов «Большого шлема» пара решила расстаться. Анжелика перементнулась к модному и кудрявому бельгийцу Виму Фессету, который последние десять лет «ходит по рукам» многих прекрасных дам от Ким Клайстерс, до Виктории Азаренко и Джоанны Конты. Каждой уделяет в среднем по году своего внимания.

Но не было на трибуне главного мужчины Донниной юной, 21-летней жизни. Друг сердца хорватки, Стэн Вавринка, проиграл в первом круге и болеть за Векич на этот раз не пришел. 32-х летний трехкратный обладатель «Больших шлемов», швейцарец, ласково называемый юной Донной «мой бейби», никак не может набрать прежнюю чемпионскую форму после травмы колена. Ему предлагали психологов, но он пока отказался.

- Я уже несколько раз обращался за психологической помощью, но в этом конкретном случае она мне не требуется, - сказал Стэн после своего обидного пятисетового поражения. – Меня не донимают никакие реальные страхи и в настоящий момент все окей. Вокруг меня хватает группы поддержки.

Теперь к этим людям может присоединиться любимая Донна. Почти два часа упорнейшей битвы девушка на равных сражалась с Шараповой и за это любимый может купить ей мороженое. Или даже два.

«ПОДАЧУ НАДО СРОЧНО УЛУЧШАТЬ»

Интрига была с самого начала. На 3:3 выдался очень длинный гейм, в конце которого Маше наконец удалась подача-плоскач по центру и она вышла вперед 4:3. Послематчевая статистика показала, что лишь 51 процент ее первой подачи попадал в квадрат - это процентов на 20 ниже чемпионского уровня! Спасало то, что соперница попадала еще хуже – 45 процентов. Cкорость подачи нашей чемпионки не превышала 174кмч. Даже Каролина Возняцки, обладатель самой «пушистой» подачи среди элиты, подает в Париже мощнее.

- Мне надо намного улучшить ввод мяча к следующему матчу, - согласилась со мной Мария, - Следующий круг играть против Каролины Плишковой, а у нее самая лучшая подача в Туре. Со времени нашего последнего матча в Праге прошло три года. Да, там я победила, но теперь совсем другая ситуация. Плишкова здорово сыграла в Штутгарте, так что уверенности у нее хватает.

«УКОРОЧЕННЫЙ РАБОТАЛ ПЛОХО»

- Концовка встречи с Векич была очень эмоциональной, - продолжает Шарапова. - Если бы «момент» в последнем гейме поменялся, трудно бы мне пришлось. Потеряв гейм, мы получили бы равную ситуацию в сете, и игра пошла бы совсем другая.

- Пять мачболов понадобилось, чтобы завершить эту игру...

- Да, пять. У меня была только одна ошибка, а остальные очки она просто здорово сыграла навылет. Не скажу, что у меня была большая возможность что-то сделать с этими мячами. Но даже когда у меня было «ровно», я продолжала действовать предельно агрессивно.

- Ваши матболы были заработанны активной игрой. Среди них - шикарный плоский форхенд по линии на бегу, укороченный в критический момент.

- Если честно, мой укороченный сегодня плохо работал. Он весь матч приземлялся достаточно далеко от сетки, но на самом важном очке он сработал. Чем я довольна, так это приемом - я очень хорошо принимала ее подачу в этом последнем гейме при 5:4. Несмотря на то, что я проиграла много матчболов, я действовала на них агрессивно, не уходила в защиту. Вот это важно.

- Про вас говорят, что вы очень заняты и вне корта тоже. Вот, и в сериале снялись.

- У меня был выходной, так что я согласилась попробовать. Конечно, это все интересно и здорово, но это все-таки не для меня.

- Ваши платья на «Ролан Гарросе» минималистически элегантны...

- Конечно, я выбираю элегантные платья - мы ведь в Париже играем! Если посмотреть на все мои парижские платья, то большинство из них темно-синие. Мне этот цвет очень нравится и на этой красной глине он смотрится необыкновенно красиво.