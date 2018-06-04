Не успели мы порадоваться успеху Дарьи Касаткиной, как пришла радость откуда не ждали – Мария Шарапова, досрочно выходит в финальную восьмерку.

«ЭТО ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ…»

23-х кратная чемпионка турниров «Большого Шлема» пришла на пресс-конференцию вся в черном: черный топ, черные тайтсы. Кепку на глаза натягивать не стала, как иногда делает Федерер после обидных поражений. Она сидела прямо, глядела открыто и лишь руки в массивных дорогих часах, спрятанные под столом, говорили о том, что не все мы знаем про Серену и возможно никогда не узнаем.

- Я вынуждена сняться потому что у меня проблемы с pec muscles, - тут Серена показала на брюшной пояс ниже груди. – Первый раз я почувствовала дискомфорт в матче с Гергес, поэтому на свой парный матч я попыталась по-разному тейповать мышцу, но ничего не получилось. Подавать я не могу – очень больно, а без подачи играть трудно.

- Вы первый раз в жизни снялись с «Большого Шлема»...

- Да, это трудное решение, потому что я люблю играть против Марии. Этот тот матч, который я готова сыграть в любой момент. Ее игра так хорошо ложится на мою. Трудно и потому что я стольким пожертвовала, чтобы оказаться здесь. Я обещала себе и своему тренеру, что если я не чувствую себя хотя бы на 50%, то наверное мне не стоит играть. Физически я просто не могу сейчас подавать

«УИМБЛДОН ЗАВИСИТ ОТ ВРАЧЕЙ»

- Есть ли шанс увидеть вас на Уимблдоне?

- Я останусь на пару дней в Париже и сделаю МРТ, посмотрим, что скажут врачи. Я не знаю еще, что ожидать, потому что это новая травма, какой у меня никогда не было, а у меня были все возможные.

- С какими чувствами вы покидаете «Ролан Гаррос»?

- Я необыкновенно довольна своей игрой на своем первом «Большом Шлеме» после возвращения и чувствую, что моя форма будет лишь улучшаться и улучшаться. Надеюсь, что я вернусь на корт на своих самых любимых турнирах, которые жду впереди, надеюсь, что я поправлюсь и смогу на них выступить.