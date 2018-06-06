Мария Шарапова не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Вчера в Париже она впервые в карьере уступила испанке Гарбине Мугурусе – 2:6, 1:6.

В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ – БЕЗ БОРЬБЫ

Вернуться на месяц назад – кто думал, что Шарапова дойдет в Париже до восьмерки лучших? После всех проблем в начале сезона, после травм и серии из четырех поражений подряд? Возвращение Марии в элиту застопорилось. Кому-то даже показалось – оно совсем не состоится. То ли дело – Гарбина! Даже проблемы со здоровьем не помешали Мугурусе сыграть финал в Дохе, взять титул в Монтеррее. И это – на харде! На грунте-то испанка традиционно выступает куда лучше.

Потом все резко изменилось.

Шарапова вернулась к Томасу Хогстедту. Показала неплохой теннис в Штутгарте. В Мадриде дошла до четвертьфинала. В Риме вышла в полуфинал! При этом успев обыграть и сильную австралийку Эшли Барти, b чемпионку прошлогоднего «Ролан Гарроса» Елену Остапенко, и дать равный бой первой ракетке планеты Симоне Халеп. А Мугуруса? В Марракеше уступила никому не известной испанке Марии-Терезе Торро-Флор, в Мадриде – вернувшей из небытия Саманте Стосур, в Риме – ветерану Франческе Скьявоне (в последних двух случаях – во втором круге)… И это там форма, с которой можно рассчитывать на успех в Париже? Нет, мы помним, как Гарбина била здесь в 2014-м саму Серену Уильямс (и позже уступила как раз Шараповой). Как в 2016 году стала чемпионкой. Но объективно она тогда была в лучшей форме. Сейчас же подошла к «Ролан Гарросу» в разобранном состоянии.

Однако ж! Ладно, Шарапова – Мария, не без труда пройдя Рикель Хогенкамп и Донну Векич, порадовала уверенной игрой с Каролиной Плишковой, чем испугала саму Уильямс-младшую (непросто так американка, все-таки, снялась в четвертом круге). Но и Гарбина катком прошлась по нашей же Светлане Кузнецовой, француженке Фионе Ферро, взяла реванш у Стосур (6:2, 6:0), а следом без борьбы одолела Лесю Цуренку (украинка снялась в первом сете при счете 0:2). По сути, в 1/8 финала не играли ни Шарапова, ни Мугуруса. А значит – сэкономили немало сил. Выходит, нас ждет напряженной матч?

«ОНА ВСЕ ДЕЛАЛА ЛУЧШЕ МЕНЯ»

Увы – но ничего подобного мы не увидели. Три двойных ошибки в первом гейме в исполнении Марии задали тон всей игре – ранний брейк Мугуруса быстро развила в победу в стартовой партии, устроив россиянке разгром (6:2). Шарапова ведь соберется? Она же боец. Со стальным характером! Не получается, нет… Опять – редкие успешные атаки и частые ошибки. Мугуруса же играет легко и свободно. Разводит соперницу по углам. Проводит выбивающие кроссы. Коллекционирует «виннерсы». Второй сет дается ей еще легче первого – 6:1. В итоге 70 минут – это все, на что хватило Марию.

- Она все делала лучше меня, - вздохнет Шарапова на пресс-конференции. – Играла агрессивно, пробивала намного глубже. Да и подавала куда удачнее.

- Вам не кажется, что плохая подача помешала вам больше всего?

- Она была одной из множества проблем. У меня не было ощущения свободы, удары получались неестественными. Я не могла поймать ритм и давала Гарбине слишком много шансов на второй подаче. Мугуруса и так отлично принимает, да и вообще многие вещи делает здорово. Конечно, она этими шансами воспользовалась.

- В любом случае, как оцените результат на турнире?

- На бумаге я сделала шаг в верном направлении. Но трудно оценивать только один чемпионат. Нужно учитывать последние четыре-пять недель – весь грунтовый сезон. До него я выступала плохо, постоянно проигрывала в первых кругах. Но затем пришли хорошие победы, так что я понимаю – прогресс есть. Только сегодня его не было…

- У вас есть определенная цель в плане рейтинга?

- В общем, нет. Но, разумеется, я хочу бороться за самые высокие места, ведь когда-то я была первой в мире. Другое дело – двигаться надо постепенно. Еще недавно я выпадала из топ-50, сейчас вернулась в топ-30. Это уже стоит ценить. Но не прекращать работать дальше и упорнее.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

МАКАРОВА И ВЕСНИНА ВОЗГЛАВЯТ ПАРНЫЙ РЕЙТИНГ

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова станут первыми ракетка мира в парном разряде. Это стало известно после того, как вчера в четвертьфинале «Ролан Гарроса» уступила венгерка Тимея Бабош.

Вместе с француженкой Кристиной Младенович Бабош потерпела поражение от японок Эри Хозуми и Макото Ниномии. Еще ранее турнир покинула действующий лидер рейтинга, представительница Тайваня Латиша Чжань.

Именно Чжань опережала Веснину и Макарову на 15 очков в списке сильнейших парниц планеты накануне старта чемпионата Франции. По итогам текущего турнира она пропустит россиянок вперед. Напомним, что Елена и Екатерина этот «Ролан Гаррос» решили сыграть с разными партнершами и обе уступили еще в первом раунде. Как оказалось, это не помешает им возглавить рейтинг.

Добавим, что на счету Весниной и Макаровой – победы на «Ролан Гарросе» (2013), US Open (2014), Уимблдоне (2017), Олимпийских играх (2016) и Итоговом чемпионате WTA (2016). Последней представительницей России, возглавлявшей парный рейтинг, до них была Анна Курникова – в 2000 году.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ

Турнир «Большого шлема»

Открытые корты

Покрытие – грунт

Общий призовой фонд – 39 197 000 евро

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мугуруса (Испания, 3) – Шарапова (Россия, 28) – 6:2, 6:1.

Халеп (Румыния, 1) – Кербер (Германия, 12) – 6:7 (2:7), 6:3, 6:2.