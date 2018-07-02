Федерер вышел во второй раунд, Серена Уильямс – тоже, Даниил Медведев одолел Борну Чорича, а Григор Димитров первым из игроков топ-10 покинул турнир.

ФЕДЕРЕР ИДЕТ ДАЛЬШЕ

Ради этого Роджер пропустил грунтовый сезон. Ради этого взял передышку, пожертвовал «Ролан Гарросом», поставил все на «зеро» (того же цвета, что трава – зеленого) и перестроил весь тренировочный процесс под любимый турнир и покрытие. Цель – взять девятый Уимблдон. Цель – опять переписать историю. В прошлом году такой подход сработал. Сработает теперь?

У швейцарца был шанс все подстроить под красивые цифры. Сделать так, чтобы этот – пока еще потенциальный! - титул стал для него 100-м в карьере. Чтобы приехать в Лондон лидером рейтинга. Но… что-то пошло не так. Статус первого сеяного Федерер обеспечил – выиграв титул в Штутгарте (98-й для себя). И на одну неделю этого вернуло его на вершину списка сильнейших теннисистов мира. Для топ-строчки посева хватило. Но чтобы удержаться в статусе именно первой ракетки планеты, надо было выигрывать в Галле. И там, в финале, что-то пошло не так.

В итоге хорват Борна Чорич, известный тем, что в 18 лет уверенно обыгрывал Надаля, занес очередную топ-звезду в список поверженных собой. В титульном матче одолел самого Роджера! Удача для Борны, небольшое расстройство для Федерера – ведь чемпионство в Лондоне (если случится!) теперь юбилейным не будет (станет «всего лишь» 99-м). Хотя – это мелочи. Вряд ли швейцарец придает этому такое уж серьезное значение. Для него главное – чемпионство само по себе! И в понедельник Федерер сделал свой первый шаг к мечте – прошел Душана Лайовича. Как именно прошел? Уверенно, легко, свободно…

Больше писать про этот матч нет никакого смысла.

МЕДВЕДЕВ ПРОШЕЛ ЧОРИЧА

А Борна, кстати, уступил. Даниилу Медведеву.

Такие встречи – всегда принципиальны. Парни «поколения Next». Ровесники. Возможно – будущие звезды. Чорич, как и Медведев, играет нестабильно. Но если в форме – играет ого-го!

Он показал это в Галле. Победив Федерера.

Но россиянин разбил хорвата в пух и прах. Три сета – 7:6, 6:2, 6:2. Тай-брейк первой партии – последний элемент интриги. Дальше у Даниила все получилось ненатужно. Легко.

– Он правда играл лучше. Не я был плох – он оказался очень сильным! – признался Чорич.

Обидно, да? Вот так вот грохнуть Федерера – и вскоре уступить Медведеву. Не где-нибудь. На Уимблдоне! Но Борна оправданий не искал.

– Возможно, выиграй я первый сет, все бы пошло иначе. Но вышло, как вышло. Даниил находится в отличной форме. Он точно может еще нас удивить.

Жаль, кроме Медведева из россиян в первый день порадовать болельщиков не смог никто. Михаил Южный и Евгений Донской уступили. Хотя в их случае – как не обидно это признавать – ничего необычного не случилось.

РОССИЯНКИ – В ПОРЯДКЕ!

Вот у российских девушек все вышло много лучше! Хотя - пока идет первый круг. И тем не менее – Евгения Родина, Екатерина Макарова и Анна Блинкова пробились в следующий раунд. Особенно отметим Анну – финалистка юниорского Уимблдона-2015 пока находится лишь на пути в элиту. И каждый подобный – пусть локальный, пусть небольшой успех – дает повод для радости. Не повезло лишь Екатерине Александровой – она, как ожидали, не справилась с Викторией Азаренко.

СЕРЕНА УИЛЬЯМС – ВО ВТОРОМ РАУНДЕ

Серена Уильямс получила «защищенный посев» на этот Уимблдон (организаторы решили так поощрить американку за предыдущие заслуги – мол, нет ее вины, что она низко стоит в рейтинге после рождения ребенка), из-за чего за список сеяных обидно вынесли Доминику Цибулкову. Словачка на своей пресс-конференции сначала отказалась комментировать подобный поворот. Потом специально снова вышла к журналистам и сказала:

– Несправедливо!

Ну, еще много, что сказала. Но в целом – ее можно понять.

Серена Уильямс оказалась в центре скандала, когда не стала сдавать допинг-тест – офицеры, мол, слишком рано пришли к ней домой, в неоговоренное время. Отсюда – звонок американки главе WTA, скандал в прессе и комментарии Серены в духе: «Конечно, я – за чистый спорт, но у всего должно быть границы дозволенного!».

Чтобы вы поняли – Серена не играла с самого «Ролан Гарроса», но продолжала быть в центре событий и внимания болельщиков. Что, в общем-то логично. Это ж Серена!

Конкретно Уимблдон Уильямс – как ожидалось – начала успешно. Аранта Рус боролась, как могла, отыграла аж пять матчболов, но все-таки признала поражение. Для Серены это – 15-я победа в Лондоне подряд. После титулов в 2015-2016 годах (в прошлом сезоне она здесь не играла – была беременна). Как пойдет дальше – посмотрим. Не все фавориты смотрелись так уверенно – Григор Димитров продлил черную полосу, не справившись со Стэном Вавринкой (за Стэна, кстати, многие держат кулаки). Но Уильямс выглядит куда уверенней болгарина!

Хотя… Никто пока так и не понял – считать ли ее фаворитом?