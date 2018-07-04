Если футбольный чемпионат мира уже не радует, а ежедневное включение телевизора вызывает у вас анафилактический шок, — без паники!

"Советский спорт" напоминаепт, что и за пределами футбольных стадионов происходит масса интересного.

Теннис. Уимблдон

Пока Россию поражает футбольная лихорадка, в Англии уже третий день идет Уимблдонский теннисный турнир. Британский турнир Большого шлема может станет отличной альтернативой футбольному Кубку мира – там тоже есть и травяной газон, и мяч, и сетка, но нравы гораздо более умеренные, трибуны слушают команду «Тише, пожалуйста», и даже в женском турнире никому не приходит в голову экспрессивно изображать мучительную боль при каждом удобном случае.

Кстати, текущий Уимблдон не уступит футбольному чемпионату и по количеству сенсаций. Уже в первом круге выбыли россиянка Марии Шарапова и чешка Петра Квитова – это события, не уступающие по важности поражениям Аргентины и Португалии. Есть и российская сенсация: Карен Хачанов уже выбил из турнира Давида Феррера – это почти как победа футбольной сборной России над Испанией. Что приятно, в теннисном турнире можно болеть не за одну сборную России, а сразу за нескольких ее представителей – так, в женском мировом рейтинге высоко стоит Дарья Касаткина, от которой тоже можно ждать многого.

«Тур де Франс»

Если игровые виды спорта вызывают стойкую идиосинкразию, то вместо тенниса можем порекомендовать другую терапию – лечение гонками.

7 июля начнется главная на планете многодневная велогонка - «Тур де Франс». Организаторы специально сдвинули ее сроки, чтобы дождаться, пока спадет ажиотаж вокруг футбольного чемпионата мира (есть и еще одна версия: мол, по плану сборная Франции уже должна была вылететь из ЧМ и больше не отвлекать своих болельщиков – эту теорию обычно высказывают сами французы, которые любят свою команду примерно так же, как россияне любили свою в апреле-мае).

«Тур» стартует в живописном месте Нуармутье-ан-л’Иль – как понятно уже из названия, это крохотный городок на острове, а финиширует 23 июля – как всегда, в Париже. За 16 дней велосипедисты проедут 3329 километров по самым живописным местам Франции и Испании. Особо рекомендуем обратить внимание на первый этап: он пройдет по брусчатой дороге, которую каждый день полностью покрывает водой океанский прилив. Из-за этого камни брусчатки становятся очень скользкими, и 20 лет назад здесь случился грандиозный завал, в котором поучаствовали практически все велосипедисты «Тура».

Гран-при Великобритании

У велосипедиста на «Туре» захватывает дух, если ему удается разогнаться до 90-100 километров в час. А на другом берегу Ла-Манша люди будут разгонять свои колеса почти до 400 км/ч – там пройдет Гран-при Великобритании в гонках «Формулы-1». Тут тоже все как в футболе – родоначальниками считаются англичане, большинство титулов принадлежат немцам, бразильцам, французам, испанцам и аргентинцам, а еще на старт выходят русские – и от них непонятно чего ждать. В нынешнем сезоне в «Формуле-1» Россию представляет Сергей Сироткин, выступающий за команду «Уильямс», - его нещадно критикуют, но он надеется на хорошее выступление на домашнем для его команды соревновании. Ничего не напоминает?