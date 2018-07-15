Второй эпический матч Джона Изнера, возвращение Серены Уильямс, триумф Анджелики Кербер и Новака Джоковича… Чем запомнится Уимблдон-2018?

В спорте важен сюжет. Сюжет бывает разным.

Два сильных игрока сошлись друг с другом в финале и выявили лучшего в очной борьбе… Это скучно.

Два сильных игрока, каждый – со сложной историей – попали в кризис, потеряли прежние позиции, преодолели многое, чтобы вернуться на прежний уровень… Потом сошлись в финале и провели матч жизни за крупнейший титул… Вот это цепляет! Это то, что нравится зрителям! Это именно то, за что ухватятся сценаристы, чтобы в будущем, лет через 5-10, снять крепкий голливудский фильм!

Уимблдон подарил нам сразу три таких истории.

ДЖЕНИ ПРОТИВ СЕРЕНЫ

- После побед на «Больших шлемах» 2017-й год выдался для Энджи очень сложным. Давление зашкаливало. Все ждали новых успехов. Но этих-то успехов не было. И это ее ранило. Ей было очень тяжело пережить подобный кризис. И снова заиграть в свой лучший теннис!

Бельгиец Вим Фиссетт – личный тренер Анджелики Кербер – знал, о чем говорил.

Немка выдала суперсезон два года назад! Взяла чемпионат Австралии и USOpen. Дошла до финалов на Уимблдоне и Олимпийских играх. До финала Итогового турнира WTA тоже дошла. Правда, там уступила. И все равно – закончила год первой в мире.

Зато в 2017-м выпала даже из топ-20.

И все сказали: «Конец сказки Кербер»!

Примерно тоже заявили о Серене Уильямс.

Серьезно – Уильямс-младшая и так вошла в историю как самая успешная спортсменка в теннисе. Рекордные 23 титула на «Больших шлемах» в Открытой эре – яркое подтверждение данного факта. В начале 2017-го Серене уже было 35 лет. Потом – беременность, рождение ребенка и пропуск целого сезона… Сложное возвращение – с проигранными матчами на ранних стадиях турниров…

Многие верили, что Уильямс вернется?

Да вот вам – обе вернулись! И вновь сыграли в Лондоне в финале!

В 2016-м сильнее была Уильямс. Теперь же Кербер взяла яркий реванш.

Два сета по 6:3 – и немка третий раз в карьере выигрывает «Большой шлем»!

За нее стоит радоваться – после провального сезона-2017. Сумела справиться с проблемами. Сумела выйти на свой прежний уровень. Так же, как Уильямс. В 36 лет. После рождения ребенка…

О, этот финал, точнее – его предыстория - нам запомнится!

ВТОРОЙ БЛОКБАСТЕР ИЗНЕРА

Три дня. В сумме – 11 часов чистого игрового времени. Столько рубились Джон Изнер с Николя Маю. В 2010-м. На Уимблдоне. В первом круге.

Я там был. Я это помню.

Помню, как болельщики боялись отлучиться в туалет, чтобы не проворонить развязку столь эпического матча. Как приносили друг другу воды. Как бегали поочередно за хот-догами. Как сам следил за каждым ударом соперников. И как рыдал вместе с Маю, когда он проиграл – 68:70 в пятом сете.

Итого – 666 минут. Длиннейший матч в истории!

Я не болел за француза. Просто прочувствовал всю боль спортсмена, который уступил в игре, которая войдет в историю.

И помню Изнера на пресс-конференции. Американца завели в зал под руки. Усадили за стол. Он что-то сказал. Его подняли. Увели.

На следующий день Джон, разумеется, влетел в трех сетах малоизвестному Тьемо де Беккеру. Которого толком никто не знал тогда. А уж сейчас – совсем забыли.

Сейчас меня не было в Лондоне.

А Изнер – был.

И выдал второй матч в Уимблдонской истории по продолжительности встречи. На этот раз – в полуфинале. Против Кевина Андерсона. Сыграли, правда, «каких-то» 6 часов, 36 минут. И Изнер, кстати, уступил.

Может, оно и к лучшему для Джона?

Эти полуфиналы Уимблдона в принципе стали самими яркими в истории турнира. И самыми продолжительными для этой стадии! Ведь Новак Джокович и Рафаэль Надаль зарубу выдали не хуже! Тоже бодались 5 часов, 15 минут. В течение двух дней. И победил, внезапно, серб. Которого болельщики, как ту Серену Уильямс, едва не списали в разряд «доигрывающих»…

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖОКЕРА!

Просто цифры и факты.

Джокович получил травму руки летом прошлого года. Ходил в гипсе. Никак не мог найти себя на корте после возвращения в Тур. Проигрывал малоизвестным соперникам. На Уимблдон приехал «темной лошадкой». То есть в статусе, который он не знал с 2007 года!

Андерсон, вроде, играл в финале USOpen-2017 (где уступил Надалю). До Уимблдона продержался в топ-10. Считался простым «подаваном». Но одолел самого Федерера, отыгравшись у Роджера со счета 0:2 по сетам! Потом справился с Изнером в эпическом матче! Потом – вышел биться против Джоковича за главный в карьере трофей!

Жаль, напряженной борьбы в решающем матче не вышло. У Новака был минус один выходной. У Андерсона без малого 7 часов игры в полуфинале. Все главные козыри у представителя ЮАР ушли. На фоне усталости.

Ни подача. Ни выходы к сетке. Ни игра с лета. Не получалось ничего.

И Джокович выигрывает свой 13-й трофей на «Больших шлемах»!

Если не по таким сюжетам снимать о теннисе блокбастеры, то скажите – тогда по каким?

СТАТИСТИКА

УИМБЛДОН

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – трава. Общий призовой фонд – 34 000 000 фунтов стерлингов.

Мужчины. Одиночный разряд

Полуфинал

Андерсон (ЮАР, 8) – Изнер (США, 9) – 7:6 (9:6), 6:7 (5:7), 6:7 (7:9), 6:4, 26:24. Джокович (Сербия, 12) – Надаль (Испания, 2) – 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.

Финал

Джокович (12) – Андерсон (8) – 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Женщины. Одиночный разряд

Финал

Кербер (Германия, 11) – С. Уильямс (США, 25) – 6:3, 6:3.